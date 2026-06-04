Granadas, algas y semillas de uva: el hallazgo canario que podría reducir el uso de antibióticos en piscifactorías

La búsqueda de una acuicultura más sostenible acaba de encontrar un aliado inesperado en materiales que hasta ahora se consideraban residuos. Pieles de frutas, semillas de uva, algas y microalgas marinas podrían convertirse en herramientas clave para mejorar la salud de los peces y reducir la dependencia de los antibióticos en las granjas acuícolas.

Un equipo de investigadores del Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto con especialistas del IRTA y la empresa PTAqua, ha demostrado el potencial de diversos extractos naturales para fortalecer las defensas de especies de acuicultura como la dorada, una de las más importantes del Mediterráneo.

De residuos a ingredientes de alto valor

El estudio parte de una idea sencilla pero revolucionaria: transformar residuos agrícolas y biomasa marina de bajo valor comercial en recursos útiles para la alimentación animal. La investigación encaja de lleno en las estrategias de economía circular impulsadas por la Unión Europea, que buscan reducir desperdicios y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Los investigadores analizaron nueve extractos diferentes procedentes de subproductos vegetales y especies marinas. Entre ellos figuraban compuestos presentes en la granada, semillas de uva, cítricos, algas y microalgas. El objetivo era comprobar su capacidad antioxidante, antibacteriana e inmunoestimulante sobre células inmunitarias de dorada (Sparus aurata).

Un posible sustituto de los antibióticos

Uno de los hallazgos más relevantes fue la capacidad de algunos extractos vegetales, especialmente los derivados de la granada, para frenar el crecimiento de bacterias responsables de importantes enfermedades en acuicultura. Entre ellas figuran Vibrio anguillarum, Vibrio harveyi y Photobacterium damselae sub. piscicida.

Los investigadores destacan que estos resultados abren una vía prometedora para reducir el uso de antibióticos en piscicultura, una de las principales preocupaciones del sector debido al riesgo de aparición de resistencias bacterianas. Aunque todavía serán necesarios nuevos estudios en peces vivos antes de plantear aplicaciones comerciales, los resultados obtenidos son especialmente esperanzadores.

Las algas refuerzan las defensas naturales

Mientras los extractos vegetales destacaron por sus propiedades antioxidantes y antibacterianas, varias especies de algas y microalgas mostraron una elevada capacidad para estimular el sistema inmunitario de los peces.

Las pruebas realizadas revelaron que estos compuestos son capaces de activar mecanismos defensivos fundamentales para combatir infecciones, como la fagocitosis y la actividad peroxidasa. Según los autores, esto podría traducirse en peces más resistentes frente a enfermedades y con una mejor capacidad de respuesta ante distintos patógenos.

El próximo reto

El trabajo, desarrollado en el marco del proyecto LARVOOST y presentado recientemente en el XX Congreso Nacional de Acuicultura celebrado en Vigo, plantea ahora un nuevo desafío: comprobar si los beneficios observados en laboratorio se mantienen en condiciones reales de cultivo.

Los investigadores creen que el futuro podría pasar por combinar ambos tipos de extractos. Mientras los procedentes de frutas y vegetales aportarían protección antioxidante y antibacteriana, los derivados de algas reforzarían las defensas inmunitarias de los peces.

Además de sus posibles beneficios para la producción acuícola, la investigación se alinea con el enfoque internacional One Health, que promueve una visión conjunta de la salud humana, animal y ambiental, apostando por sistemas alimentarios más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.