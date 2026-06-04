Una guía desvela cómo mejorar la gestión del arbolado urbano en Gran Canaria

Gran Canaria cuenta desde este miércoles con una nueva referencia técnica para la gestión del verde en las ciudades. El Cabildo de Gran Canaria ha publicado el Manual de Buenas Prácticas de Arboricultura de Gran Canaria, concebido como una herramienta de uso directo para los ayuntamientos, con criterios basados en la ciencia arborícola y adaptados a la operativa municipal.

La guía se dio a conocer durante las I Jornadas de Buenas Prácticas de Gestión del Arbolado Urbano, celebradas en el Edificio Sventenius del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. El encuentro estuvo organizado por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo y la Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje (ADAPA), con el objetivo de compartir un marco común y reforzar la coordinación entre administraciones.

El arbolado como infraestructura ambiental en las ciudades

En la apertura, el consejero insular Raúl García Brink planteó la necesidad de conectar la gestión urbana con la del entorno natural, al considerar que ambas están relacionadas y que las decisiones en el ámbito municipal tienen efectos sobre la adaptación al cambio climático. En esa línea, situó el arbolado urbano como un elemento clave para el bienestar ciudadano y la resiliencia de las ciudades, y defendió una mayor cooperación entre equipos técnicos y administraciones.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink (drcha) y el presidente de Adapa, Rafael Molina Petit. / LP/DLP

El presidente de ADAPA, Rafael Molina Petit, apuntó a la conveniencia de trabajar con criterios técnicos objetivos y compartidos para prevenir problemas derivados de tratamientos inadecuados o de una elección incorrecta de especies, cuestiones que —según expuso— han estado detrás de talas o deterioros del arbolado en episodios anteriores.

Cómo está diseñado el manual y quién lo firma

La publicación, financiada por la Consejería insular de Presidencia, busca facilitar que el conocimiento especializado de la arboricultura se incorpore de forma habitual a la gestión diaria de los espacios verdes urbanos. El documento ha sido elaborado por Lisa Franke, licenciada en Ciencia de la Arboricultura por la Universidad de Göttingen, con el apoyo de un equipo de arboristas, entre ellos el grancanario Álvaro Mejía Cabezas.

El contenido se estructura en varios bloques e incluye recomendaciones de técnicas actuales orientadas a favorecer el desarrollo y la salud de los árboles, al tiempo que se reduce el riesgo en áreas con tránsito de vehículos y peatones. Entre los puntos destacados figura el énfasis en la prevención de actuaciones consideradas perjudiciales, como los desmoches y otras intervenciones inadecuadas.

Más de 50 especies y un modelo de ordenanza municipal

Como apoyo a la planificación, el manual incorpora un listado de más de 50 especies —autóctonas y ornamentales no nativas— para facilitar la toma de decisiones. También añade un modelo de ordenanza municipal de gestión del arbolado, pensado como base normativa para reforzar la aplicación de buenas prácticas y evitar actuaciones que dañen el patrimonio arbóreo.

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El encuentro se cerró con una mesa redonda en la que se compartieron diagnósticos y propuestas con la idea de avanzar hacia una hoja de ruta común que mejore, de forma coordinada, la gestión del arbolado urbano en la isla. El manual puede consultarse en la web de ADAPA (https://adapacanarias.com/)