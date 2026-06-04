Las manos de Custodia y Francis mantienen vivo el Corpus Christi de Guía

Hay tradiciones que duran apenas unas horas, pero que marcan toda una vida de recuerdos. Con motivo del Corpus Christi, este domingo el casco histórico de Guía se convertirá en un enorme lienzo gracias al trabajo de decenas de vecinos que, desde bien temprano, darán forma a esta celebración. Con tapices elaborados a base de sal tintada, seis asociaciones del municipio adornarán las calles que rodean la iglesia con alfombras de hasta 30 metros. Francis Rivero Rodríguez y Custodia Sánchez Melián ya han comenzado los preparativos para que el resultado sea magnífico.

Custodia Sánchez y Francis Rivero dibujan las alfombras del Corpus Christi de Guía. / LP/DLP

Francis participa con la murga Los Chismosos. Es el encargado de aportar la creatividad al evento, ya que diseña sobre un gran papel las figuras que posteriormente serán rellenadas con sal de colores. En apenas cinco días es capaz de elaborar un retrato realista de la Virgen de Guía, una habilidad que le ha otorgado reconocimiento entre sus vecinos. Su pasión por el dibujo comenzó desde muy pequeño. Recuerda pasar muchas horas entre lápices, colores y papeles perfeccionando una destreza que con el tiempo acabaría convirtiéndose en su dedicación, pues en la actualidad colabora con diferentes murgas diseñando escenografías y elementos de atrezo.

Alfombra del Corpus Christi diseñada por Francis Rivero en Santa María de Guía. / LP/DLP

Custodia Sánchez Melián, por su parte, participa en la alfombra de los niños de la catequesis, por lo que sus diseños suelen ser menos complejos. Sin embargo, su labor va mucho más allá de la elaboración de los tapices. Junto a su equipo reparte los materiales y se encarga de repartir agua y refrescos para los participantes. Lleva implicada en esta tradición desde la infancia y entiende el Corpus Christi no solo como una celebración religiosa, sino también como una oportunidad para reencontrarse con los vecinos.

Recuerdos de infancia

Desde las siete de la mañana del domingo, las manos de estos compañeros estarán esparciendo sal hasta bien entrado el mediodía. El proceso parece sencillo, pero exige una enorme precisión para que el resultado final se ajuste al diseño previsto. Primero se elabora la idea y se dibujan los patrones que después se trasladarán a los adoquines. Una vez hecho esto, llega la parte más delicada: rellenarlos con las sales tintadas que darán vida a cada composición.

Ambos comenzaron a participar en la construcción de alfombras cuando apenas tenían nueve años. “Desde chiquitito estoy tirado en las calles de Guía haciendo alfombras”, confiesa Francis con emoción. Por aquel entonces, desde los colegios se impulsaba la participación de los más jóvenes en la celebración. Incluso los profesores acompañaban a los alumnos en este día. Custodia explica que las niñas eran las encargadas de acudir al barranco para recoger flores como las salvias, mientras que los niños iban a por brezos para completar la decoración.

Imagen histórica de la celebración del Corpus Christi en el casco histórico de Guía. / LP/DLP

Durante aquellos años las alfombras se extendían desde la iglesia hasta el barrio de San Roque. Los trabajos comenzaban desde la noche del sábado y se realizaban sin moldes; tan solo con una tiza se dibujaba la figura que al día siguiente se rellenaría. Más que un trabajo, “aquello era un tenderete”, recuerda Custodia entre risas. “Se echa de menos porque se creaba ambiente. Antes esto era un motivo para estar unidos”, explica Francis. Al día siguiente llegaba a reunirse tanta gente que apenas quedaba espacio para caminar por las aceras.

Una tradición que busca relevo

La sal tintada es reciente. Más allá de los diseños, la creatividad también estaba presente en la elección de los materiales, que comenzaban a buscarse desde 15 días antes. “Un año hicieron una alfombra con rolo de platanera”, recuerda Custodia. A lo que Francis añade: “Yo me metía en las maretas para sacar sacos de chiripita y adornar la alfombra”.

Ambos lamentan que esta tradición apenas cuente con relevo generacional. Los niños que participan en la catequesis de Custodia, una vez celebran la Primera Comunión, “desaparecen”. Francis desconoce cuál es la razón exacta de este fenómeno. “No sé si es porque no hay ganas o porque simplemente los tiempos cambian, pero la juventud no tiene interés en esto”.

Para combatir este desinterés, consideran fundamental que los centros educativos continúen impulsando las tradiciones de la isla. Custodia lamenta que las nuevas generaciones celebren fiestas extranjeras mientras ignoran las de su tierra. “Los chiquillos se desviven por celebrar Halloween y del Día de Canarias ni se acuerdan”. Además, sostienen que se trata de una festividad en la que todos son bienvenidos, pues más allá de la fe cristiana, lo bonito de esta celebración es el vínculo que se crea en la comunidad. Este sentimiento provoca que desde que las manos se llenan de arena, no haya hueco para la competitividad. “Todo el mundo está muy pendiente de lo que necesita el otro. Si vemos que uno está más atrasado nos incorporamos a ayudar a esa alfombra”, explica Custodia. Francis coincide con ella y resume el espíritu de la celebración en una frase sencilla: “Es un día para estar todos unidos”.