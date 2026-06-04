Moya retira casi seis toneladas de residuos de su litoral en una actuación ambiental

La Villa de Moya ha culminado una actuación de limpieza y retirada de residuos en su zona costera que ha permitido recoger un total de 5.730 kilos de materiales, contribuyendo a la conservación y mejora del litoral del municipio.

Con 4,22 kilómetros de costa, Moya cuenta con un patrimonio natural de gran valor que requiere una atención constante para garantizar su protección. En esta ocasión, los trabajos se centraron en diferentes puntos del litoral afectados por la acumulación de residuos.

Durante la intervención se retiraron 3.540 kilos de cañizos y restos vegetales, además de 290 kilos de plásticos, entre ellos botellas, garrafas y otros residuos arrastrados hasta la costa. También se recogieron 1.730 kilos de palets, maderas y cuerdas de barco, así como 170 kilos de vidrio.

Operarios durante los trabajos de limpieza desarrollados en diferentes puntos de la costa de la Villa de Moya / LP / DLP

Gestión adecuada de los residuos

Los materiales recogidos fueron gestionados de forma diferenciada para garantizar su tratamiento y valorización. Los residuos fueron trasladados al punto limpio de la Villa de Moya, mientras que los cañizos y restos vegetales se derivaron a un centro autorizado para su tratamiento y aprovechamiento mediante compostaje.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó la importancia de este tipo de actuaciones para preservar el patrimonio natural del municipio. “Nuestro litoral forma parte de la riqueza ambiental y paisajística de la Villa de Moya y es responsabilidad de todos protegerlo. Esta actuación nos permite recuperar espacios naturales afectados por la acumulación de residuos, pero también sirve para recordar la necesidad de seguir avanzando en la concienciación ambiental y en el respeto por nuestro entorno”, señaló.

La actuación permitió retirar restos vegetales, plásticos, vidrio, madera y otros residuos acumulados en el litoral moyense / LP / DLP

Por su parte, la concejala de Medioambiente, Lidia Rodríguez, puso en valor tanto el resultado de los trabajos como la correcta gestión posterior de los residuos retirados. “Además de la limpieza de la costa, es fundamental garantizar que los residuos reciban el tratamiento adecuado para minimizar su impacto ambiental. Esta actuación nos permite mejorar el estado de nuestro litoral y seguir avanzando en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular”, explicó.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de la Villa de Moya continúa impulsando iniciativas orientadas a la protección y conservación del medio ambiente, promoviendo la limpieza de los espacios naturales y la correcta gestión de los residuos como herramientas clave para avanzar hacia un municipio más sostenible.