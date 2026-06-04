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El Museo Elder inaugura una exposición sobre el papel del Centro Espacial de Maspalomas en misiones de la NASA

La exposición reúne equipos originales de la NASA, documentación técnica y material fotográfico, e incorpora contenidos sobre la actividad actual del INTA en Gran Canaria.Ciencia

El coronel Álvaro Martínez-Villalobos, jefe del Centro Espacial de Canarias; el general Francisco Javier Vidal Fernández, jefe del Mando Aéreo de Canarias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el teniente general Enrique Campo Loarte, Director General del INTA; Ciro Gutiérrez Ascanio, Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias; Laura Teresa García Morales, comisaria de la muestra y José Gilberto Moreno García, el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, José Gilberto Moreno García, durante la presentación de 'Destino: La Luna'

El coronel Álvaro Martínez-Villalobos, jefe del Centro Espacial de Canarias; el general Francisco Javier Vidal Fernández, jefe del Mando Aéreo de Canarias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el teniente general Enrique Campo Loarte, Director General del INTA; Ciro Gutiérrez Ascanio, Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias; Laura Teresa García Morales, comisaria de la muestra y José Gilberto Moreno García, el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, José Gilberto Moreno García, durante la presentación de 'Destino: La Luna' / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria, abrió este 4 de junio de 2026 la exposición “Destino: La Luna”, una muestra que recorre la participación del Centro Espacial de Maspalomas en misiones espaciales estadounidenses y explica, además, la actividad que desarrolla actualmente el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en la isla. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre de 2026.

Del traspaso de la NASA al INTA

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de la transferencia del Centro Espacial de Canarias, situado en Maspalomas, desde la NASA al INTA. En el recorrido se explica la relevancia que tuvo la estación del sur de la isla en programas como Mercury, Gemini y Apolo, al participar en el seguimiento de las comunicaciones de misiones que culminaron con la llegada del ser humano a la Luna en 1969.

La organización recuerda, además, que el centro de Maspalomas fue el primer complejo de la NASA establecido en Europa.

Piezas originales y documentación técnica

“Destino: La Luna” reúne equipos originales de la NASA, documentación técnica, maquetas y materiales relacionados con la exploración lunar. También incorpora planos históricos y material fotográfico asociado a la actividad de las instalaciones espaciales de la isla.

Junto a ese enfoque histórico, la exposición dedica parte de sus contenidos a los proyectos que desarrolla hoy el INTA en Gran Canaria, con referencias a ámbitos como las comunicaciones espaciales, el seguimiento de satélites, la meteorología y otras aplicaciones tecnológicas.

Actividades educativas y divulgación

La programación vinculada a la muestra incluye conferencias, talleres, presentaciones, visitas guiadas y actividades educativas. Entre las acciones dirigidas a la comunidad educativa figura la cesión de cuatro kits pedagógicos, que estarán disponibles a través de los Centros del Profesorado de Gran Canaria.

La exposición está financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Bilenio Actividades Culturales, con el objetivo de acercar al público el papel que tuvo el Centro Espacial de Maspalomas en la carrera espacial y su continuidad en la investigación y el desarrollo tecnológico que se realiza actualmente desde la isla.

Inauguración y participantes

El acto de apertura estuvo presidido por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y contó con la presencia del director general del INTA, el teniente general Enrique Campo Loarte; el director del Museo Elder, José Gilberto Moreno García, y la comisaria de la muestra, la historiadora del arte Laura Teresa García Morales.

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Morales señaló que la exposición permite revisar la historia de la isla desde otra perspectiva y subrayó la importancia de conservar y difundir este legado vinculado a la historia contemporánea de Gran Canaria.

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