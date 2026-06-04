Quesos de Guía, dulces de Moya y vinos de Lanzarote: así será el menú del papa León XIV en Gran Canaria

La Diócesis de Canarias ultima los preparativos para la estancia del papa León XIV en Gran Canaria el próximo 11 de junio. Entre las actuaciones realizadas destaca el acondicionamiento del apartamento que habitualmente se reserva para el nuncio apostólico en el Obispado, un espacio que ha sido adaptado para cumplir con los requisitos de seguridad previstos para la visita.

Según explicó el obispo de Canarias, José Mazuelos, en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, las modificaciones realizadas incluyen la instalación de aire acondicionado. Esta medida responde a la necesidad de mantener cerradas las ventanas durante la estancia del pontífice por razones de seguridad.

El alojamiento dispone de dos habitaciones destinadas al secretario y al nuncio, además de baños, una sala de trabajo y conexión wifi, configurándose como un espacio independiente dentro de las instalaciones del Obispado.

Un menú con protagonismo para los productos canarios

Otro de los aspectos que se está cuidando con especial atención es la oferta gastronómica que se pondrá a disposición del papa durante su visita. Para ello, la Diócesis ha encargado la elaboración del menú a Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), entidad pública vinculada a la formación en hostelería y turismo en las islas.

La iniciativa busca poner en valor tanto el trabajo de los estudiantes como algunos de los productos más representativos de la gastronomía canaria. Aunque los platos definitivos todavía no han sido confirmados, sí han trascendido algunos de los ingredientes y elaboraciones que podrían formar parte de la propuesta.

Entre ellos destacan los vinos de Lanzarote, los quesos de Fuerteventura y de Santa María de Guía, así como diferentes dulces tradicionales procedentes de municipios con gran tradición repostera como Moya y Tejeda, según las declaraciones de Mazuelos a RNE.

En el caso de los vinos, uno de los seleccionados es el tinto Reserva de Familia, de la añada del año 2022, de Bodegas El Grifo. Según describe El Grifo, la bodega más antigua de Canarias (elabora vinos en Lanzarote de forma ininterrumpida desde 1775), este caldo "nace de unas cepas de Syrah plantadas hace más de 25 años en el viñedo familiar de El Grifo, inicialmente como complemento de la variedad local Listán Negro para elaborar el tinto Ariana". En la descripción añade que "visualmente destaca por su intenso color rojo granate. En nariz ofrece gran complejidad, con notas especiadas, balsámicas, fruta negra madura y delicados tostados. En boca se muestra sedoso y elegante, con taninos dulces y maduros que dejan una sensación envolvente y sofisticada".

Vino tinto Reserva de Familia de Bodegas El Grifo para la visita del papa León XIV a Gran Canaria / Bodegas El Grifo

El encargo ha sido de 24 botellas de Reserva de Familia, señalan fuentes de El Grifo a LA PROVINCIA, y el pedido se recogió ayer miércoles. Para la bodega, "representa un momento histórico" el hecho de que su vino esté presente en el menú de la visita del pontífice a Canarias.

Carne para el almuerzo y pescado para la cena

José Mazuelos también avanzó algunos detalles sobre la estructura del menú. La propuesta gastronómica tendrá un marcado carácter canario y contempla la presencia de carne como plato principal en el almuerzo y pescado durante la cena.

Además, el obispo señaló que conocen el gusto del papa León XIV por el chocolate, un producto que podría estar presente de alguna forma en la oferta gastronómica preparada para la ocasión.