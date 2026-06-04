¿Qué quieres hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Las fiestas populares ya comienzan a extenderse por los municipios de la isla. A ellas se les suma la oferta cultural que invita a disfrutar de un fin de semana con una oferta variada y para todos los públicos.

Mogán. El pueblo de Mogán se prepara para sus fiestas de San Antonio ‘El Chico’. El pregón, hoy a las 20.30 horas, abre el programa dando paso media hora más tarde al XV Memorial Juan José Rodríguez Sánchez. La velada concluirá en la plaza Sarmiento y Coto con la denominada Noche Joven, que contará con Alberto Déniz, Pedro Afonso y Aisho Ortega. Mañana, a partir de las 18.30 horas, comienzo de la romería-ofrenda al patrón, con salida desde la zona de Los Llanos. La misa canaria del romero dará comienzo a las 19.30 horas en la iglesia de San Antonio de Padua. Global pondrá a disposición de los asistentes un servicio especial de refuerzo, entre el Puerto y Mogán casco, que comenzará a las 16.00 horas de mañana y finalizará a las 05.00 horas del domingo.

Santa Brígida. Otro de los municipios que celebran a San Antonio de Padua, con el atractivo de Florabrígida, que celebra su 50º aniversario. Hoy, a las 20.00 horas, pregón a cargo del historiador Pedro Quintana Andrés, con la intervención de la timplista Laura Martel y el guitarrista Misael Jordán. A continuación, inauguración de Florabrígida. Mañana, a las 10.00, paseo interpretativo en la Finca El Galeón. De 11 a 18.00 horas, fiesta del agua en familia en la cancha del CEIP Sataute. El II Festival de Folclore Medianías de Gran Canaria da comienzo a las 20.30 horas en la plaza León y Castillo, y a las 21.45 horas, verbena con los grupos Leyenda Joven, Ritmo Bakano y dj Promaster. El domingo, vuelve la fiesta del agua al CEIP Sataute, de 11.00 a 14.00 horas, baile en el Club de Mayores, de 17.00 a 21.00 horas, y a las 19.30 horas, actuación de Teatro Abubukaka, en el centro cultural.

Moya. La Villa también continúa con sus fiestas de San Antonio de Padua. Hoy en la Casa de la Cultura, a las 18.30 horas, presentación del libro El niño que nunca se rindió, de Yonathan Ojeda. De 20.00 a 22.00 horas, Viernes Joven Burguer Party, en el Espacio Joven. En el escenario de la calle Miguel Hernández, a partir de las 20.00 horas, concierto de Qué Chimba y La Combinación. Mañana, en el centro de Arte e Interpretación del Paisaje, a las 12.30 horas, concierto del Cuarteto Parea. A partir de las 16.00 horas, atracciones hinchables infantiles. Posteriormente, desde las 18.00 horas, actuaciones de dj Ulises Acosta, Maldita EGB, tributo a Queen por The Miracle Band, Los Salvapantallas y la Orquesta Furia Joven. El domingo, de 9.00 a 13.00 horas, feria de ganado de San Antonio de Padua, con actividades agroganaderas, exposición de animales y XXXIII concurso de Arrastre de Ganado Isla de Gran Canaria.

Agüimes. El recinto ferial de Agüimes acoge hasta el domingo la 26ª edición de Fisaldo, la Feria de las Oportunidades. La cita contará con la participación de 71 pequeños y medianos comercios, seis más que en la edición anterior, y ofrecerá descuentos y oportunidades especiales. El horario es de De 10.00 a 20.00 horas. También en el municipio, el salón de actos de la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga ofrece hoy, a las 20.00 horas, el espectáculo Del sueño a la poesía, un diálogo conceptual e inédito entre la música del cantautor Ari Jiménez y los versos del periodista y escritor Santiago Gil. La entrada es gratuita.

Ingenio. El centro cultural Federico García Lorca acoge esta noche, a las 20.30 horas, la obra Enemigo, de Teatro La República. Las entradas tienen un precio de 10 euros. El domingo, a las 19.00 horas, Luis Piedrahita pone el broche al Festival de Teatro Cómico de Ingenio con Apocalípticamente correcto. Las entradas, 25 euros. El mismo espacio cultural acoge hasta el 26 de junio la exposición colectiva del departamento de Artes Plásticas de la SMVI.

Telde. La II Feria del Manga se celebra desde hoy y hasta el domingo en la Plaza de San Juan, el Rincón Plácido Fleitas y la Ermita de San Pedro Mártir, con entrada gratuita y una programación dedicada al manga, el anime, el cosplay, los videojuegos, la ilustración y la cultura japonesa. La cita reúne a 50 artistas locales, regionales y nacionales, además de espacios comerciales especializados, talleres, exhibiciones, conferencias, concursos de cosplay y k-pop, actuaciones y foodtrucks temáticos. El horario será de 10.00 a 20.00 horas hoy y mañana, y de 10.00 a 16.00 horas el domingo.

Santa Lucía de Tirajana. El teatro Víctor Jara recibe esta noche, a las 20.30 horas, la obra Supersaurio. Está recomendada a mayores de 12 años y el precio de las entradas es de 12 euros. También están las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús de Balos. Comienzan hoy con el pregón, a las 20.00 horas, junto a la apertura de la zona de los cochitos y el homenaje a Juanita Olivares Alcántara, Antonia López Caballero y Colectivo LA Zanga. A las 22.00 horas, concierto de Los 600 y a continuación dj Fran Grimón. Mañana, a partir de las 18.30 horas, romería con concentración en el campo de fútbol de Balos y amenizado por las agrupaciones Achimencey, Los Fiesteros y San Rafael. A las 20.30 horas, verbena con Son Aldea y Leyenda Joven. El domingo, desde las 19.00 y hasta las 21.00 horas, festival infantil con actuaciones de la academia de baile Nahia Dance, el grupo musical La Nueva Cantera, L@s Bailong@s del Cruce, Grupo Tahidi y Dinamic Kids.

Gáldar. Caideros, en las oficinas municipales, recibe la exposición itinerante de Aider Gran Canaria hasta el domingo la Muestra de Arte, Cultura y Ruralidades, que cuenta con 30 profesionales de la fotografía, la pintura y la ilustración, y con los resultados del trabajo realizado con los grupos de jóvenes, en los talleres de Jóvenes Artistas. También en el municipio, la plaza Mr. Leacock, en el barrio de El Agujero, acoge el Festival La Guancha. La programación arranca hoy, desde las 21.00 horas con las actuaciones de Non Trubada y La Guagua Band, a las que se sumará Estopaos, formación que rinde homenaje a Estopa. La segunda noche del festival, mañana, a partir de las 21.00 horas, contará con la presencia de Arístides Moreno & 101 Brass Band. Completarán el cartel Rayando el Sol, con un espectáculo dedicado a Maná; Rock and Ríos Band, que repasa los temas más emblemáticos de Miguel Ríos; y Da Igual, encargados de cerrar una velada marcada por la variedad musical y el ambiente festivo.

Arucas. El pregón de Víctor Batista abre hoy, a las 20.00 horas en la plaza de San Juan, las fiestas patronales. A continuación el concierto de la Gran Canaria Big Band Arucas en el corazón. Mañana, desde las 10.00 horas, feria del deporte en el complejo deportivo Antonio Afonso Moreno ‘Tonono’.

Teror. El Auditorio Municipal recibe mañana, a las 20.30 horas, la obra Maribel y la extraña familia. Recomendada para mayores de 12 años, el precio de las entradas es de 10 euros.

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La Aldea. La Zona Comercial Abierta, la Plaza de La Alameda y sus alrededores acogen hoy una nueva edición del Mercadillo Agrícola, Muestra de Artesanía y Complementos, para apoyar el comercio local y los productos de la tierra. En horario de 10.00h a 14.00 horas, la jornada contará con la actuación musical del grupo Son Aldea, además de una gran variedad de actividades para los más pequeños, como animación infantil, un taller de manualidades con temáticas de verano y un carrito con máquina de algodón de azúcar.