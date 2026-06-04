Santa Brígida celebra diez días de fiestas en honor a San Antonio de Padua

Santa Brígida se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas y queridas del calendario festivo municipal, las Fiestas en honor a San Antonio de Padua 2026. Desde el Ayuntamiento satauteño, el alcalde José Armengol invita a la ciudadanía a disfrutar de unos días de celebración compartida, cuyos actos religiosos y festivos llenarán de vida la Villa del 5 al 14 de junio.

Las fiestas darán comienzo oficialmente mañana viernes, a las 20.00 horas, de la mano del Pregón, que correrá a cargo del historiador e investigador Pedro Quintana Andrés en el Centro Cultural de la Villa, acto que contará con la intervención de la timplista Laura Martel y el guitarrista Misael Jordán, que pondrán el acompañamiento sonoro a esta apertura festiva. Tras el pregón se inaugurará oficialmente la 50 edición de Florabrígida.

Al día siguiente el Parque Municipal acogerá el Concurso de Pintura Rápida, así como la Finca El Galeón un Paseo interpretativo de la flora guiado por Isabel Hidalgo, y entre las 10.00 y 18.00 horas el día estará protagonizado por una Fiesta Acuática en el CEIP Sataute.

A las 20:30 horas se celebra el II Festival de Folclore Medianías de Gran Canaria en la Plaza de la Iglesia, y a las 21:45 horas disfrutaremos de la primera de las verbenas programadas por San Antonio con Leyenda Jove, Ritmo Bakano y DJ Promaster

Abubukaka / La Provincia

El domingo tendremos otra sesión de Fiesta Acuática En Familia, por la tarde el Club de Mayores celebrar un baile, y a las 19:30 horas la compañía teatral Abubukaka sube el telón del Centro Cultural para presenta su espectáculo Foscurí, una sátira sobre las instituciones, las modas pasajeras y el caos cotidiano.

El lunes el Club de Mayores inaugura la Exposición de pintura de Juan Guillermo Manrique de Lara y sus alumnos/as, que contará además con la actuación de la Coral Polifónica de Santa Brígida. El martes a las 19:00 horas la Sala Lola Massieu inaugura la exposición Alicia (Guerra) en el país de las miniaturas, y a las 20:00 horas, el patio del Ayuntamiento acoge el concierto Luis Sánchez Trío – Jazz en el aire.

El miércoles es el Día de los Cacharritos y atracciones hinchables con precios especiales. A las 18:00 horas, pasacalle Sevillanas por la Villa que dirige Natalia Juez; a las 19.30 horas concierto de la Escuela Municipal de Música en el Aparcamiento, y posteriormente, David Shea e invitados.

El jueves a las 18:00 horas el Centro Cultural acoge el espectáculo familiar Una aventura en el océano, un tributo musical inspirado en Vaiana (Moana). Esa misma tarde tres guaguas saldrán del municipio para participar en la misa con el Papa León XIV.

El viernes, visita a Tejeda, Artenara y Tamadaba organizada por el Club de Mayores, y a las 19:00 horas, el Centro Cultural acogerá el solemne Acto Institucional de Honores y Distinciones 2026

Armonía / La Provincia

A las 20.00 horas Gran Noche de la Víspera con DJ Aythami Navas, Tributo a El Canto del Loco, Pepe Benavente, Los Salvapantallas y Aseres; y a las 24.00 horas, Espectáculo visual de luz y color desde el Aparcamiento para dar la bienvenida al día grande de las fiestas.

Con el sábado llega el Día grande con la Feria de Ganado en el cercado del pueblo (junto a la Iglesia), la misa en honor a San Antonio de Padua presidida por el reverendo Ambrosio Sebastián Abeso- Ndjeng Angono, y procesión de la imagen de San Antonio por las calles del casco histórico acompañada por la Agrupación Folclórica Sabinosa.

A las 19:00 horas la elegancia del swing y el jazz a cargo de la Gran Canaria Big Band en el Centro Cultural. A las 21.00 horas concierto de Nia, ganadora de Operación Triunfo 2020 y del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025. La noche continuará de fiesta con Armonía Show y DJ Promaster.

Nia / La Provincia

Al día siguiente Calle Nueva será escenario de la Exhibición de Arrastre de Ganado Isla de Gran Canaria 2026. A las 12:30 horas la Plaza de la Iglesia acoge el concierto del mítico grupo canario Taburiente, y a las 19:00 horas el Centro Cultural cierra las fiestas con el concierto Santa Brígida en Punto: versos, cuerdas y canciones.

Con esta programación, Santa Brígida se prepara para diez días de celebración diseñadas por la Concejalía de Festejos que dirige Avelina Fernández Manrique de Lara.