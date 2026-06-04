Valleseco todo un referente de participación e inclusión

Valleseco volvió a convertirse en referente de la inclusión social con la celebración de la XVII Jornada de Equinoterapia y Deportes Autóctonos, una iniciativa organizada por la Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia de Las Palmas (COMPSI) y el Ayuntamiento de Valleseco que reunió a más de 600 personas procedentes de 19 centros ocupacionales y recursos especializados de Gran Canaria.

El Área Recreativa de La Laguna acogió esta consolidada cita insular en una jornada marcada por la convivencia, la participación y el disfrute de actividades adaptadas en un entorno natural privilegiado. A pesar de las elevadas temperaturas registradas durante el día, superando los 25 grados, las personas participantes disfrutaron intensamente de cada una de las propuestas programadas, compartiendo experiencias y fortaleciendo vínculos con personas participantes de otros municipios.

La XVII edición volvió a poner de manifiesto la importancia de generar espacios de encuentro que favorezcan la inclusión real de las personas con discapacidad, promoviendo su plena participación en actividades vinculadas al deporte, la cultura tradicional canaria y el contacto con los animales.

UNA JORNADA PARA VISIBILIZAR LA PARTICIPACIÓN Y EL TALENTO

El encuentro contó con la participación de los centros ocupacionales de Valleseco, Valsequillo, Firgas, Teror, Arucas, Santa Lucía de Tirajana, Moya, Gáldar, Ingenio, Agüimes, Santa María de Guía y El Tablero, así como entidades como ASPACE, ADEPSI, el CADF de Arucas y los CADI Obispo Padre Cueto y San José Las Longueras, entre otros.

A lo largo de la jornada se desarrollaron dos grandes circuitos con un total de trece estaciones. El primero estuvo dedicado a los Juegos y Deportes Autóctonos Canarios, incluyendo actividades de bola canaria, petanca, lucha del garrote, calabazo, lucha canaria y bailes tradicionales. El segundo circuito se centró en la equinoterapia, permitiendo a las personas participantes interactuar con los caballos en actividades adaptadas que favorecen el desarrollo físico, emocional y social.

DULCE MARÍA GUTIÉRREZ: “LA DISCAPACIDAD DEBE ESTAR PRESENTE Y VISIBLE EN NUESTRA SOCIEDAD”

La directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez González, destacó la importancia de seguir generando espacios que favorezcan la participación y contribución de las personas con discapacidad, reforzando su inclusión plena en la sociedad.

“La principal implicación que debemos tener como administración es trasladar a las personas con discapacidad que estamos a su lado, apoyando sus derechos, eliminando barreras y favoreciendo su participación plena en todos los ámbitos de la sociedad”, afirmó.

Asimismo, subrayó que “la discapacidad es una circunstancia que nos acompaña, pero nunca define quiénes somos. Lo que nos define son nuestros proyectos, nuestros derechos, nuestras aspiraciones y nuestra participación en la comunidad”.

La responsable autonómica valoró además la dimensión del encuentro y la implicación de los centros ocupacionales y entidades participantes.

“Es impresionante la organización que existe detrás de esta actividad y la enorme repercusión que tiene reunir a tantos colectivos en torno a nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros deportes autóctonos. Aquí se demuestra que las personas con discapacidad forman parte activa de nuestra sociedad y de nuestra identidad como pueblo”.

EL VOLUNTARIADO Y LOS CENTROS OCUPACIONALES, PILARES FUNDAMENTALES

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el compromiso de las decenas de personas voluntarias que colaboraron en la organización, atención y acompañamiento de las personas participantes durante toda la jornada.

Junto a ellas, los equipos profesionales de los centros ocupacionales desempeñaron un papel fundamental para garantizar el éxito de una actividad que requiere una compleja coordinación logística y humana.

La concejala responsable del Centro Ocupacional de Valleseco, Inma Herrera Marrero, subrayó que este encuentro continúa siendo una de las actividades más relevantes del calendario anual de COMPSI.

“Es el encuentro que congrega a un mayor número de centros ocupacionales de Gran Canaria. El entorno de La Laguna y el trabajo conjunto de todas las personas implicadas hacen posible una experiencia única para las personas participantes”.

Herrera quiso agradecer expresamente la implicación de COMPSI, del personal técnico municipal y de todas las personas colaboradoras que trabajan durante meses para hacer realidad esta iniciativa.

TRADICIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA

Una de las deportistas del Club de Petanca y Bola Canaria Fuente La Rosa, Xiomara Cardona Cabrera, valoró positivamente la oportunidad de seguir colaborando con el encuentro.

“Siempre estamos orgullosos de participar y de aportar nuestro granito de arena. Es una experiencia muy bonita compartir con los chicos y chicas de los centros ocupacionales y acercarles nuestros juegos tradicionales”.

Por su parte, personas participantes de distintos centros coincidieron en destacar el ambiente de convivencia y amistad que se genera cada año. Nereida San Martín, del centro San Juan de Dios, aseguró haber disfrutado especialmente de la equinoterapia y del contacto con participantes de otros centros, mientras que Tania Falcón, del Centro Ocupacional de Moya, expresó su satisfacción por participar por primera vez en una jornada que fomenta la convivencia, el aprendizaje compartido y la inclusión.

La jornada concluyó con un almuerzo de convivencia que permitió seguir compartiendo experiencias y reforzar los lazos entre todas las personas implicadas.

Noticias relacionadas

Tras diecisiete años de trayectoria, el Encuentro de Equinoterapia y Deportes Autóctonos de Valleseco continúa consolidándose como uno de los mayores referentes insulares en materia de inclusión social, participación comunitaria y promoción de una sociedad más accesible, diversa y cohesionada.