La alcaldesa de Mogán considera que Pedro Sánchez "no merece venir" a la visita del papa en Arguineguín

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha declarado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "no merece venir" al evento que oficiará el papa León XIV en el muelle de Arguineguín el día 11 de junio. Durante la rueda de prensa celebrada en la mañana de este viernes, Bueno señaló que durante la crisis migratoria que vivió el municipio de Mogán en el año 2020 "no estuvo nunca a la altura el Gobierno de España".

La regidora afirmó esta mañana que "él es libre de venir" y recalcó que lo recibirá "con el respeto institucional que se merece". Sin embargo, Bueno confesó que "le sentó mal" la noticia de su asistencia porque lo necesitaba en 2020 "durante 4 meses intensos con esa desgracia humanitaria". Inisistió en que desde el Consistorio lo reclamaron "en muchísimas ocasiones" y no recibieron "ni una llamada de teléfono". La regidora añadió que le "encantaría" recibir "un minuto de su tiempo" para contarle lo que sintieron en aquel momento tanto ella como "muchos moganeros, sobre todo los vecinos de Arguineguín".

En unas declaraciones que dio a Cuatro y que recogió Europa Press, la alcaldesa indicó que los habitantes del municipio y de la isla recibieron la llegada de Sánchez "de aquella manera". Inicidió también que, pese a que la migración es una competencia del Estado, el presidente "no mostró en su día ningún tipo de interés" durante la emergencia acaecida seis años atrás. La regidora recordó que por aquel entonces hasta 3.600 personas permanecieron en situación de hacinamiento en el muelle mientras desde el Consistorio esparaban auxilio por parte del Gobierno Central.

La alcaldesa reprochó, además, que el Estado no actuara hasta que el Ayuntamiento de Mogán “dio un golpe en la mesa”, habilitando guaguas para trasladar la situación y a los migrantes a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno insistió en que la desde la institución presidida por Sánchez "nada hicieron", pese a que la gestión dependía de ellos y concluyó que "no merece venir".