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El aparcamiento de Hoya Viciosa en San Mateo cerrará el próximo 9 de junio por orden judicial

El Ayuntamiento trabaja en alternativas para reducir el impacto en vecinos, comerciantes y visitantes

Aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo.

Aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El aparcamiento provisional de Hoya Viciosa, en Vega de San Mateo, cerrará sus puertas el próximo martes tras los últimos pronunciamientos judiciales relacionados con esta infraestructura. El espacio permanecerá operativo hasta el lunes 8 de junio, fecha tras la cual se procederá a su cierre para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial. La decisión llega después de un proceso en el que el Ayuntamiento ha defendido las vías legales disponibles con el objetivo de compatibilizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales con la defensa del interés general del municipio.

El cierre del aparcamiento es el último capítulo de un conflicto urbanístico que se arrastra desde hace años en Vega de San Mateo. El origen está en el desarrollo pendiente de este ámbito, incluido en un proyecto de urbanización aprobado en 2008, en el que se contemplaba la ordenación de la zona y la creación de espacios verdes. La urbanización nunca llegó a ejecutarse y, con el paso del tiempo, el terreno se consolidó como aparcamiento provisional al servicio del casco urbano.

Reclamación de propietarios

El conflicto judicial se reactivó tras la reclamación de varios propietarios que exigieron el cumplimiento del planeamiento urbanístico. En 2023 se dictó una sentencia relacionada con la ejecución del Plan Parcial SUSO-Hoya Viciosa, lo que obligaba al Ayuntamiento a impulsar los trámites para urbanizar la zona. Aunque en enero de 2026 una resolución judicial permitió mantener abierto el aparcamiento mientras avanzaban esos trámites, los últimos pronunciamientos han vuelto a situar al Ayuntamiento ante la obligación de proceder al cierre del espacio. .

El cierre de Hoya Viciosa supone un nuevo escenario para la organización del estacionamiento en el centro de Vega de San Mateo, especialmente por la importancia que esta zona de aparcamiento ha tenido en la actividad diaria del municipio y en el acceso al comercio local. Desde el Consistorio se lamentan las consecuencias que esta medida pueda generar y se reconoce la relevancia que el aparcamiento ha tenido para la movilidad y la economía local. Aun así, el Ayuntamiento deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con la resolución judicial.

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Paralelamente, se continuará trabajando en la búsqueda de soluciones que permitan minimizar el impacto del cierre y ofrecer alternativas que contribuyan a atender las necesidades de estacionamiento existentes en el casco urbano.

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