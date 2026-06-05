Arbejales inicia sus fiestas del Sagrado Corazón de Jesús con el pregón de Trini Rodríguez

Arbejales dará comienzo este sábadoa sus fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús con la lectura del pregón, que este año estará a cargo de la vecina Trini Rodríguez Martel. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde también se inaugurará una exposición dedicada a los programas de fiestas de los últimos 40 años. Tras el pregón se celebrará la entrega de las distinciones del Corazón de Plata, con las que se reconoce la labor de vecinos y colectivos vinculados al barrio. En esta edición serán homenajeados la familia de Guillermo Nuez y María Teresa Ramos; Argelio y Josefa, de Granja El Pedregal; el ganadero Enrique Naranjo; la fábrica de embutidos Los Nueces; y los Arcos de El Faro y Cuesta Falcón.

La pregonera, María Trinidad Rodríguez Martel, conocida como Trini, ha desarrollado toda su vida ligada a Arbejales y a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Desde joven ha colaborado de forma activa en la vida del barrio, tanto en la Asociación de Vecinos como en la parroquia y en la Comisión de Fiestas, siempre vinculada a la conservación de las tradiciones y a la convivencia vecinal.

El programa festivo, organizado por la comisión de fiestas de la asociación de vecinos Llano Roque, presidida por Vicente Montesdeoca, con la colaboración del Ayuntamiento de Teror y del Cabildo de Gran Canaria, se prolongará hasta el 27 de junio. Entre los actos más destacados figura la tradicional Traída de los Arcos y Ofrenda, prevista para el 20 de junio desde San Isidro, El Piquillo, Lomontero-Ojero, Los Corrales, El Álamo, El Faro-Cuesta Falcón y Llano Roque.

Obras en el altar

Los actos religiosos incluirán el solemne novenario, que se celebrará del 12 al 20 de junio, mientras que el día principal de la festividad será el 21 de junio, con feria de ganado, misa solemne y procesión. Este año, sin embargo, no podrán realizarse de la forma tradicional los actos de bajada y subida del Sagrado Corazón de Jesús debido a las obras de restauración del altar. La imagen fue trasladada el pasado 28 de mayo a la nave principal del templo, donde permanecerá hasta que finalicen los trabajos en el retablo.

Arbejales presentó recientemente el cartel anunciador de las fiestas patronales de 2026, obra en acuarela de Mariola Santana Campos, en el que destacan la figura del Sagrado Corazón y la fachada principal del templo de Llano Roque. La autora, nacida y criada en el barrio, aseguró que participar en el programa supone «un orgullo y una enorme ilusión», además de «una forma de agradecer el esfuerzo de todas las personas que trabajan cada año para mantener vivas nuestras tradiciones y el espíritu de Arbejales».