Arqueología, prácticas funerarias y difusión patrimonial: Guía celebra unas jornadas de arqueología por su quinto centenario

Santa María de Guía celebrará los próximos 25 y 26 de junio las I Jornadas de Arqueología e Identidad, un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Santa María de Guía dentro de los actos del V Centenario de la Fundación de la Villa. Las sesiones se desarrollarán en el Teatro Hespérides y reunirán a especialistas nacionales e internacionales para analizar el pasado histórico del municipio y del conjunto del Archipiélago. La apertura está prevista el jueves 25 a las 9.30 horas, a cargo del alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira.

Cuatro sesiones para abordar investigación, métodos y patrimonio

El programa se estructura en cuatro sesiones monográficas que combinan ponencias técnicas y mesas de debate. El objetivo es acercar al público los proyectos de investigación más recientes, el uso de herramientas interdisciplinares en arqueología, el estudio de las prácticas funerarias antiguas y los retos actuales para la difusión del patrimonio y la socialización del conocimiento histórico.

Ayraga, Soleto y una ventana internacional al Norte de África y el Magreb

Las jornadas arrancan el jueves 25 con la sesión “Proyectos de investigación para la reconstrucción del pasado histórico”, moderada por el doctor en Arqueología Gabriel de Santa Ana Aguiar. Este bloque incluye intervenciones centradas en proyectos arqueológicos del municipio, como “Ayraga y la ocupación temprana del norte de Gran Canaria”, a cargo del doctor por la ULPGC y director del Proyecto Ayraga, Pedro J. Sosa Alonso, además de las excavaciones en el “ingenio azucarero de Soleto”, presentadas por Valentín Barroso Cruz, codirector de Arqueocanaria S.L..

La primera mañana incorpora también un enfoque internacional con ponencias sobre el arte rupestre en el Norte de África, a cargo de la investigadora Agnès Louart (Universidad de Castilla-La Mancha), el “Proyecto Occidente (Tijarafe, La Palma)”, presentado por el arqueólogo Francisco Caamaño (doctor en Prehistoria por la ULPGC), y un análisis de las conexiones transregionales en el Magreb durante la prehistoria reciente (c. 4000-700 ANE), a cargo de Hamza Benattia, investigador de la Universidad de Cambridge.

Arqueología interdisciplinar: SIG, fortificaciones y divulgación

La tarde del jueves 25 continúa con la sesión “Historia y arqueología interdisciplinar: herramientas y especialidades para reconstruir el pasado”, moderada por Beneharo López Cruz. En este bloque, el geógrafo Fernando Artiles Lorenzo aborda la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en el conjunto de Ayraga, y el profesor de la ULPGC Sergio Hernández Suárez trata las fortificaciones defensivas en Canarias.

La divulgación científica aparece con Luis Cabrera Rodríguez y su proyecto en redes “Historia para Gandules”. También está prevista la intervención del zooarqueólogo e investigador marroquí Hassan Hachami (INSAP) sobre los restos faunísticos en el Proyecto Ayraga, así como el análisis de cerámicas a cargo de Daniel Santos Hernández y Javier Cámara Manzaneda (Universidad de La Laguna), centrado en la fortificación y necrópolis del yacimiento. La jornada se cierra con el doctor en Historia Pedro Quintana Andrés (IATEXT-ULPGC) y una ponencia sobre la evolución sociohistórica de Guía en los siglos XVI y XVII.

La materialidad de la muerte y la bioarqueología

El viernes 26 se retoma la actividad con la tercera sesión, “La materialidad de la muerte: arqueología de las prácticas funerarias”. La mañana incluye la ponencia “Los portugueses y la construcción de la identidad insular: movilidad e integración en Canarias (siglos XVI-XVII)”, impartida por el profesor de la ULPGC Javier Luis Álvarez Santos. A continuación, el doctor Elías Sánchez Cañadillas (ULPGC) aborda la dieta de los indígenas canarios desde la bioarqueología, y el investigador Jared Carballo Pérez (ULL / Universidad de Leiden) se centra en el análisis bioarqueológico de la vida cotidiana y la muerte en Santa María de Guía.

El bloque se completa con aportaciones de Selene Caraballo Caraballo (ULL) sobre población infantil aborigen; Gabriel de Santa Ana con un estudio sobre arquitectura funeraria indígena en Gran Canaria; y Pedro J. Sosa sobre formas y estrategias sepulcrales en la Necrópolis de Ayraga.

Difusión del patrimonio, debate documental y cierre con documental y música

La última sesión se dedica a “La difusión del patrimonio: estrategias, herramientas y retos para la socialización del conocimiento histórico”, moderada por Pedro J. Sosa. Participan Beneharo López Cruz (Colectivo El Legado) y Virginia Cabrera Sosa, con una intervención sobre los 20 años de gestión del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar.

En la recta final se incluye la ponencia del archivero y cronista oficial de Guía de Gran Canaria, Sergio Aguiar Castellano, titulada “La controversia en la denominación del municipio, lo que los documentos indican”. El cierre del encuentro lo pondrán la proyección del documental Ayraga: memoria de un cantón indígena, dirigido por Guillermo Pozuelo Gil y Pedro J. Sosa-Alonso, y una clausura musical en directo a cargo de Derque Martín y Misael Jordán.