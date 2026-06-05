Arucas acomete la mayor inversión para renovar ocho centros deportivos

Arucas acomete un plan de obras en ocho instalaciones deportivas que se encuentran en mal estado para su ejecución durante este bienio. La inversión en Santidad Alta, El Matadero, Juan XXIII, el terreno de Montaña Cardones, San Andrés, el campo de fútbol Elías Rizkallal y San Fernando ronda los 2,2 millones de euros, lo que supone el mayor presupuesto de fondos propios de este siglo para renovar los centros públicos.

El plan para la rehabilitación de los centros deportivos de Arucas forma parte del nuevo programa de obras en los barrios, con una financiación global de casi seis millones. El alcalde, Juan Jesús Facundo, destaca que estas actuaciones forman parte de los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores y se destinan a obras financieramente sostenibles. "Es una de las mayores inversiones en materia deportiva de los últimos 20 años con fondos propios", según destacó en su presentación este viernes, en compañía del concejal del Área, José María González.

Campo de fútbol Elías Rizkallal

La obra más importante permitirá la renovación del césped artificial del campo de fútbol Elías Rizkallal, con una dotación de 705.025 euros, destinados a sustituir un terreno agotado por el uso y a estabilizar la superficie.

La Provincia

La rehabilitación de la cancha de Tinocas permitirá a los vecinos su uso con seguridad, tras una inversión presupuestada en 370.176 euros. La reforma de la cancha de Juan XXII dispone de 339.260 euros para subsanar el deterioro del pavimento, renovar el equipamiento y el cierre perimetral, adaptándose a la normativa de accesibilidad.

En Santidad Alta se abordará dentro del plan de barrios los trabajos para la rehabilitación integral de la cancha municipal. El objetivo con 245.419 euros de presupuesto es la adecuación técnica de la superficie y elementos del recinto para garantizar la seguridad en la práctica deportiva.

La rehabilitación de la cancha de El Matadero se acomete con urgencia para subsanar el deterioro que sufre el pavimento, renovar el equipamiento y arreglar el vallado exterior, contando también con su adaptación a las personas con movilidad reducida. Su dotación es de 205.695 euros.

Cancha de San Andrés

La reforma de la cancha deportiva de San Andrés permitirá la reforma del piso y el vallado perimetral para eliminar el estado actual de peligrosidad que sufre la instalación, por el paso del tiempo. El presupuesto en este caso es de 176.757 euros. La cancha de San Fernando recibirá una inversión de 106.648 euros para acometer medidas urgentes para mejorar este equipamiento deportivo.

Por último, el Ayuntamiento de Arucas sustituirá la cubierta del terrero de lucha de Montaña Cardones para eliminar las actuales filtraciones y humedades, mejorando la eficiencia térmica interior del recinto municipal, y afianzando la seguridad de la estructura. Recibirá 42.697 euros. Las obras cuenta con financiación y proyecto técnico, y están en fase de aprobación, antes de salir a concurso en los próximos meses.

Un surfista cogiendo olas. / LP / DLP

Por otro lado, Juan Jesús Facundo avanzó que uno de los grandes proyectos para un futuro inmediato será la construcción de una piscina en los terrenos adquiridos junto al polideportivo municipal Antonio Afonso Moreno 'Tonono'. Y avanzó su intención de viajar a Madrid para reunirse con los responsables del Consejo Superior de Deportes para buscar financiación para redactar el proyecto del centro de tecnificación del surf en el edificio Lairaga, en Bañaderos, como paso previo para tramitar la ejecución de esta obra. A su vez, prevé acometer un centro multifuncional para fútbol y baloncesto junto al supermercado Mercadona, en la costa de Bañaderos.

Exterior del edificio Lairaga, en Bañaderos (Arucas). / LP / DLP

Hace dos años y medio el Cabildo aprobó la cesión al Ayuntamiento del inmueble para el centro de tecnificación del surf, un edificio de dos plantas con almacén construido hacia 1930 (con una superficie de 508 metros cuadrados) y conocida como 'casa de las monjas' , que reúne los requisitos para este centro para deportistas de alto nivel.

La élite del surf

El edificio Lairaga sería el Centro Nacional de Surf en España, «por lo que el municipio de Arucas se convertiría en un referente a nivel nacional y europeo de esta práctica deportiva». El reto es potenciar el deporte base de competición y mejorar el nivel deportivo de los equipos nacionales. Pero no es el único interés federativo. «Creará empleo gracias a un equipo multidisciplinar de entrenadores, administrativos, fisioterapeutas, gestores turísticos, especialistas en marketing, limpieza y mantenimiento", señaló. En el ámbito turístico-deportivo, recibirá a deportistas de alto rendimiento de todas las partes del mundo, además de ser un espacio dinámico, con actividades, tanto deportivas como culturales y sociales, con exposiciones, talleres y eventos abiertos al público.

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Por último, será un foco de trabajo que colaborará con las universidades y centros de formación profesional para impulsar nuevos proyectos, investigaciones y prácticas, según la propuesta de la Federación Española.