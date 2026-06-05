Atención Primaria reúne en Gran Canaria a más de 120 profesionales para reforzar los cuidados paliativos

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria celebró este jueves las I Jornadas sobre Cuidados Paliativos en Atención Primaria, un encuentro que reunió a más de 120 profesionales de centros de salud de toda la isla bajo el lema ‘Más allá de curar: el valor de cuidar’.

La directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud, Antonia María Pérez, participó en la apertura de la jornada, junto a la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Almudena Lorenzo, y el coordinador de Área responsable de Enfermería de Enlace, José Luis Marrero.

Durante su intervención, Pérez recordó que los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad avanzada e incurable, en su mayoría pacientes oncológicos. En este sentido, destacó que abordarlos desde la cercanía, la atención integral y la visión holística propia de la Atención Primaria contribuye a hacer más llevadero este proceso tanto para el paciente como para sus familiares.

La directora general subrayó que el desarrollo del proyecto de cuidados paliativos representa un ejemplo de coordinación entre Atención Primaria y los dos hospitales de la isla. Además, señaló que esta línea de trabajo impulsa una medicina centrada en la persona, en el acompañamiento hasta el final de la vida y en las necesidades del paciente y de su entorno más cercano.

Una estrategia centrada en la atención integral

El Servicio Canario de la Salud cuenta desde 2018 con la Estrategia Canaria de Cuidados Paliativos, orientada a garantizar una atención integral, equitativa y humanizada a pacientes con enfermedades avanzadas y a sus familias.

Esta estrategia incluye un apartado específico para los cuidados paliativos pediátricos y prioriza la atención domiciliaria, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, respetar su autonomía y reforzar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

Antonia María Pérez explicó que, en los últimos años, Canarias ha avanzado en la identificación específica de pacientes crónicos complejos desde las consultas de Atención Primaria, lo que facilita detectar a aquellas personas susceptibles de recibir este tipo de atención.

Apertura de las jornadas sobre cuidados palitivos / LP / DLP

Ponencias y mesas de debate

Tras la apertura oficial, Marco Gómez Sancho, miembro fundador, socio de honor y expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, impartió la ponencia inaugural ‘Cómo aprender a vivir para morir mejor’.

La jornada continuó con tres mesas de debate centradas en distintos aspectos de los cuidados paliativos. La primera abordó los cuidados al paciente al final de la vida en el domicilio y contó con intervenciones sobre la comunicación de malas noticias y el modelo de cuidados paliativos domiciliarios.

La segunda mesa se centró en el apoyo al duelo y la atención psicológica a las familias, con aportaciones de profesionales de enfermería, psicología, psicooncología y cuidados auxiliares de enfermería del ámbito hospitalario.

El encuentro concluyó con una mesa dedicada a analizar las fortalezas y debilidades de la Atención Primaria en los cuidados paliativos. En ella participaron profesionales de enfermería, trabajo social y medicina de familia de distintas zonas básicas de salud, así como responsables de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.

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Con esta primera jornada, Atención Primaria refuerza su papel en el desarrollo de los cuidados paliativos y en la atención a pacientes y familias que atraviesan procesos de enfermedad avanzada, poniendo el foco en el cuidado, la humanización y el acompañamiento.