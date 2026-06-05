El Cabildo auxilia a las almazaras tras cuatro campañas marcadas por la escasez de aceituna en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una línea extraordinaria de ayudas para sostener a los productores de aceite de oliva virgen extra en la Isla después de varias campañas especialmente difíciles. La convocatoria, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, destina 50.000 euros a compensar las pérdidas económicas sufridas por las almazaras privadas de la Isla debido a la falta de aceituna local entre las campañas 2021/2022 y 2024/2025.

La medida trata de dar respuesta a un momento delicado para una actividad agrícola que, pese a haber experimentado un importante crecimiento durante las dos últimas décadas, ha encadenado años de baja producción debido a la combinación de sequía, las altas temperaturas y los problemas fitosanitarios.

Las subvenciones están dirigidas a las personas físicas o jurídicas titulares de las almazaras o instalaciones donde se transforma la aceituna en aceite. El objetivo es compensar la falta de materia prima que ha reducido notablemente la actividad de estos establecimientos durante los últimos años.

Esta ayuda se suma a otra convocatoria lanzada por la Consejería de Sector Primario en febrero de este año, dotada con 150.000 euros, destinada directamente a los agricultores para evitar el abandono del cultivo del olivo.

Un crecimiento irregular

Desde hace años, el olivar es uno de los cultivos que más ha crecido en superficie en la Isla. Según datos del Gobierno de Canarias, se ha pasado de apenas 29,5 hectáreas en 2007 a 268 hectáreas en 2024 en el Archipiélago. Este incremento ha permitido la aparición de un sector que produce aceites de oliva virgen extra reconocidos por su calidad en concursos regionales y nacionales.

El agricultor Fernando López reclama una mayor promoción del producto a través de ferias o eventos propios

En Gran Canaria, el cultivo se concentra principalmente en la comarca del sureste, especialmente en municipios como Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y la zona de Temisas. Actualmente, la Isla cuenta con 14 almazaras y seis envasadoras, con una producción anual que oscila enormemente según las condiciones climáticas, desde unos 300 litros en los peores años hasta cerca de 30.000 litros en campañas favorables.

El concejal de Transición Ecológica y Sector Primario de Agüimes, Juan Francisco Acosta, explica que el municipio cuenta con una almazara municipal para moler las aceitunas que les llevan los olivicultores locales, "que si todo va bien, este año será a mediados o finales de septiembre, depende del tiempo", indica Acosta. Entonces abren las instalaciones para transformar la oliva: el productor recibe el 80% del aceite obtenido y el Ayuntamiento retiene el 20% restante como compensación por el servicio.

Sin producción

Pero el crecimiento de las plantaciones no ha evitado la irregularidad de las cosechas. La campaña 2023/2024 fue especialmente dura por la ausencia de floración, que provocó que la producción de aceituna fuese prácticamente nula en toda la Isla. A ello se añadió posteriormente la incidencia de la polilla del olivo (Prays oleae), que atacó flores y órganos reproductivos durante la campaña 2024/2025, reduciendo aún más las expectativas de cosecha. Además de esta plaga, los productores han tenido que convivir con la presencia de la mosca del olivo (Bactrocera oleae), una de las principales amenazas para el cultivo.

Fernando López, agricultor en Santa Lucía de Tirajana, explica que la última campaña fue especialmente floja. "Yo puedo manejar entre 10.000 y 14.000 kilos de aceituna al año”, estima; pero el año pasado apenas consiguió la mitad. “Muy poco”, lamenta. No obstante, observa mejores perspectivas para este año gracias a las lluvias registradas durante los últimos meses. "Este año va bastante mejor. La campaña parece buena", apunta.

La naturaleza del olivo

López recuerda, sin embargo, que la irregularidad forma parte de la propia naturaleza del olivo. "Tengo 62 años y siempre ha sido así. Hay años buenos y años malos. Lo que ocurre es que con la sequía estos ciclos se acentúan mucho más", explica. En este sentido, el productor considera positivas las ayudas públicas, tanto para los agricultores como para los titulares de las almazaras, pero reivindicar una mayor promoción del producto a través de ferias o eventos.

"Hay que dar a conocer la aceituna de Gran Canaria. Mucha gente solo conoce las aceitunas del supermercado", afirma. López indica que su producción suele comercializarla casi exclusivamente en el mercado local, a través de la Feria Gran Canaria Me Gusta o la Feria del Sureste, pero lamenta que el producto carezca de un evento propio.

Los concursos

El Cabildo de Gran Canaria celebraba su propio concurso de aceite de oliva virgen extra desde 2012, pero su última edición fue en 2023 tras ocho certámenes. Sin embargo, la Corporación Insular sí continúa impulsando la feria de aceituna de mesa. Y en el ámbito regional, la Consejería de Agricultura volvió a congregar a los mejores aceites del Archipiélago en el concurso oficial Agrocanarias 2026, que tuvo lugar el pasado mes de marzo en La Gomera.

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Detrás de la producción de aceituna y aceite existe un importante valor histórico y cultural, como muestras los antiguos molinos y prensas conservados en municipios como Agüimes o Santa Lucía de Tirajana que recuerdan el peso que tuvo el olivar en la economía rural grancanaria.