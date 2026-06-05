El Cabildo de Gran Canaria prevé reabrir en verano las seis carreteras aún cortadas por la borrasca Therese

El Cabildo de Gran Canaria trabaja para reabrir durante el verano las seis carreteras que aún permanecen cerradas o con restricciones tras los daños provocados por la borrasca Therese, que afectó a la isla en marzo. Aunque se mantienen cortes en varios puntos, la corporación insular subraya que en estos momentos no hay ninguna población aislada por carretera.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, hizo este viernes balance de las 18 obras de emergencia activadas de forma simultánea para recuperar la normalidad en 22 carreteras de la red insular. La inversión global asciende a 13.390.000 euros, una cifra que podría ajustarse según avance la ejecución.

Según explicó Hidalgo en su segunda rueda de prensa para abordar el asunto -y tercer comunicado-, la Consejería afronta “el mayor despliegue de obras al mismo tiempo” realizado hasta ahora, con 18 empresas adjudicatarias y trabajos iniciados cuando el episodio meteorológico aún causaba incidencias en la isla. Los contratos de emergencia comenzaron a formalizarse a los pocos días de finalizar la alerta, a principios de abril.

Obras en La Yedra (GC-421)

El balance se realizó en el barrio de La Yedra, en Vega de San Mateo, donde Hidalgo, acompañado por la alcaldesa Davinia Falcón y el primer teniente de alcalde, José Déniz, supervisó la intervención en la GC-421. En este punto, una riada registrada en la mañana del 24 de marzo arrastró agua, piedras y tierra, provocando el colapso de varios muros de contención y la pérdida de parte de la calzada. La actuación incluye la reconstrucción de uno de los muros con hormigón y piedra natural, además de la reposición del vallado de seguridad y mejoras de drenaje.

El vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, y la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón. / LP/DLP

La Consejería indicó que las 18 actuaciones se encuentran “a pleno rendimiento” y que en el primer mes de obras, abril, se certificaron más de dos millones de euros en trabajos. Las intervenciones con mayor volumen de inversión en esta primera fase se concentraron en el municipio de Tejeda, junto con Artenara y San Mateo, entre las zonas más afectadas por las lluvias.

En concreto, el Cabildo detalló que en abril se certificaron obras por 1,1 millones de euros en tres carreteras de Tejeda: la GC-60 (Tejeda–Ayacata), la GC-608 (La Culata) y la GC-607 (La Solana). Estas actuaciones permitieron reabrir vías que habían quedado cerradas por derrumbes y descalces. El caso más destacado fue el de la GC-608, que permaneció dos meses cortada tras la caída de un muro y un tramo de carretera de unos 50 metros.

Seis carreteras aún cerradas y calendario de reaperturas

El Cabildo mantiene actualmente seis vías cerradas por los efectos de Therese. Entre las más transitadas figuran la carretera de Temisas (GC-550), en Agüimes, y la de Ariñez (GC-400), en Vega de San Mateo. También continúan los cortes en la carretera de Risco Blanco (GC-654), en San Bartolomé de Tirajana, y en el acceso a Tirma desde la carretera de La Aldea (un ramal de la GC-200). Además, permanecen afectadas dos carreteras de tierra de escaso tránsito: la GC-602 (presa de Ayagaures) y la GC-604 (presa de Las Niñas).

La previsión del área insular es reabrir antes el ramal de la GC-200 hasta Tirma, “en poco más de un mes”. Durante julio también se espera recuperar la circulación en Risco Blanco. El calendario sitúa la reapertura de Ariñez a mediados de agosto, mientras que Temisas y las dos vías sin asfaltar quedarían para mediados de septiembre, debido a la complejidad de los trabajos.

Una semana de temporal y 250 incidencias

La borrasca Therese afectó a Gran Canaria durante una semana, del 19 al 26 de marzo, con fuertes vientos y lluvias que, según el balance del Cabildo, dejaron registros de hasta 700 litros por metro cuadrado. La incidencia se concentró en el sur, el centro y las cumbres, y llegó a provocar el cierre —en su mayor parte temporal— de hasta 25 carreteras en un solo día, el 24 de marzo.

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Durante los siete días de alerta, el Cabildo contabilizó la movilización de 300 operarios —de las contratas de conservación y personal propio— para atender hasta 250 incidencias relevantes en la red viaria. La magnitud de los daños llevó a adjudicar de forma inmediata las obras de emergencia agrupadas en 18 lotes, con el objetivo de recuperar la conectividad de las 22 carreteras afectadas por descalces, derrumbes y hundimientos.