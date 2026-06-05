Cuando las calles empezaron a tener número: historia, impuestos y el abuelo de Negrín

El Ayuntamiento de Vega de San Mateo ha iniciado la renumeración de numerosas calles del municipio tras detectarse duplicidades de números de distintas viviendas, una situación que dificultaba tanto la correcta identificación de los inmuebles como su localización dentro del viario municipal. La actualización del callejero, encargada por el Consistorio a la empresa pública Gesplan mediante contrato, responde a una necesidad práctica y aparentemente técnica. No es, sin embargo, la primera vez que el municipio afronta una reorganización de este tipo: la primera numeración de las viviendas fue realizada en 1859 por el abuelo materno de Juan Negrín, entonces empleado municipal del Ayuntamiento, y fue casa por casa «brocha en mano» pintando los números.

Lejos de surgir para facilitar el trabajo de los carteros, como ocurre en la actualidad, la numeración de las casas nació en el siglo XVIII, en pleno auge de los Estados centralizados, como una herramienta para controlar a la población… y facilitar la recaudación de impuestos. Fue entonces cuando la administración ilustrada impulsó medidas destinadas a conocer mejor el territorio y a sus habitantes. En España, las reformas de Carlos III marcaron un antes y un después. La numeración de Madrid en 1750 y los trabajos del Catastro promovidos por el marqués de la Ensenada evidenciaron la utilidad de identificar cada vivienda de forma precisa.

En Vega de San Mateo, esa necesidad de tener una dirección llegaría algo más tarde. A comienzos de 1859, el recién nombrado escribiente municipal, Domingo López Collado, natural de Agüimes, recibió el encargo del alcalde Miguel Gil Navarro de elaborar el padrón de habitantes del casco ante el crecimiento de la población. Su labor consistía en contabilizar a los vecinos tanto de la calle real y Caldereta como del pago del Llano de La Palma.

Casa a casa

El éxito de aquel primer trabajo llevó al ayuntamiento a confiarle una nueva misión: rotular las viviendas del municipio con números de gobierno. Con ello se daba cumplimiento a la Real Orden del 31 de diciembre de 1858, publicada en la Gaceta de Madrid, relativa al nomenclátor general del reino, que establecía la obligación de actualizar o implantar la numeración de las casas en todas las poblaciones.

El sistema no estaba exento de peculiaridades. López Collado cobraría un real de vellón por cada vivienda numerada, «siendo de cuenta del mismo los gastos, número y pintura». Durante dos meses recorrió casa por casa, dando forma a un primer intento de orden urbano que hoy resulta imprescindible para la vida cotidiana y para que las cartas lleguen correctamente a su destino.

El método era claro y riguroso: los números pares se asignaban a las fachadas del lado derecho y los impares a las del izquierdo, tomando como punto de partida el inicio de la calle Real en dirección al Llano de La Palma. Las viviendas se identificaban mediante un número pintado en negro sobre el pórtico, semejante a los que comenzaron a instalarse en otros municipios durante la segunda mitad del siglo XIX. En el siglo siguiente, estos fueron sustituidos por pequeñas placas de aluminio y, ya a fines del pasado, por números elaborados en azulejos y en cantería local.

Pero Domingo López Collado no fue solo un diligente funcionario municipal. Su trayectoria lo convirtió en una figura singular dentro de la historia local. Dotado de buena formación para la época, en donde primaba el analfabetismo, comenzó como escribiente, donde asistió al secretario Pedro Alcántara Déniz, y más tarde pasó a desempeñar la secretaría del juzgado municipal entre 1872 y 1886. Con el tiempo, su nombre quedaría ligado a la historia de España por un motivo inesperado: sería el abuelo materno de Juan Negrín López.

Las actas municipales conservan huellas de su carácter y de su implicación en la vida pública. En 1873, ya como secretario del juzgado, dejó constancia de su queja «contra los abusos y faltas cometidas» por la maestra de la escuela de niñas, doña Candelaria Ramírez, reflejo de su atención a los asuntos de la comunidad.

Su vida personal fue igualmente intensa. El 21 de septiembre de 1857, día de san Mateo apóstol, y a punto de cumplir los 21 años, Domingo contrajo matrimonio en la parroquia de la Vega de Arriba con la joven viuda María del Pino Marrero Guerra, perteneciente a una familia acomodada de Las Lagunetas, educada en un ambiente religioso tradicional y con bienes en tierras y agua de la Vega de Arriba, que aportaba al matrimonio un hijo de apenas un año. Junto a su esposa, María del Pino, tuvo diez hijos, aunque la mortalidad infantil redujo la familia a seis supervivientes.

A comienzos de la década de 1880, decidió emprender un nuevo rumbo y emigró a Cuba acompañado de su entenado hijo, Fernando María del Toro Marrero. En la isla caribeña, López Collado obtuvo un puesto como contador en la administración de Hacienda de Morón, en la actual provincia de Ciego de Ávila. Su llegada coincidió con un momento de transformación económica, impulsado por la inauguración en 1880 del ferrocarril entre Júcaro y Morón, una infraestructura que atrajo mano de obra y favoreció el crecimiento de la zona. Allí participó también en iniciativas de colonización promovidas por el Estado español, que buscaban asentar población en enclaves como las colonias Infanta Isabel y Reina Cristina.

Sin embargo, su historia tuvo un final prematuro y lejos de su tierra. Falleció en noviembre de 1886, con apenas 49 años, según recogía el Boletín Oficial de Canarias. A su muerte, dejaba en Gran Canaria a su viuda y seis hijos. Entre ellos se encontraba María Dolores Tomasa López Marrero, quien años más tarde, el 6 de abril de 1891, contraería matrimonio en la parroquia veguera con Juan Negrín Cabrera, próspero hombre de negocios grancanario, natural de Telde, muy bien relacionado comercialmente con Europa. De esa unión nacería uno de los personajes más destacados de la historia contemporánea española.

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Así, entre padrones, números de casas y archivos municipales, la historia de la numeración urbana en San Mateo se entrelaza con la biografía de una familia que acabaría proyectándose mucho más allá de la isla.