Gáldar se prepara para una de sus citas más esperadas: vinos, pinchos y música en la Plaza de Santiago
‘Joyas Enológicas’ celebra su décima edición con dos jornadas dedicadas al vino de Gran Canaria y una gran noche gastronómica en el casco histórico
Los vinos de Gran Canaria volverán a ser protagonistas en Gáldar los próximos 12 y 13 de junio con la celebración de la décima edición de ‘Joyas Enológicas’, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del sector vitivinícola insular y que culminará con una noche de vinos, pinchos y música en la Plaza de Santiago.
La propuesta reunirá a bodegas, productores, vecinos y visitantes en torno a una programación que combina gastronomía, cultura y tradición. El plato fuerte llegará el sábado 13 de junio, cuando el corazón del casco histórico se transforme en un gran punto de encuentro para degustar vinos de la isla y propuestas culinarias a precios populares.
La Plaza de Santiago se convertirá en el epicentro del vino grancanario
La jornada más esperada arrancará a las 19.30 horas del sábado 13 de junio. A esa hora comenzará la tradicional noche de vinos y pinchos, una de las actividades con mayor capacidad de convocatoria dentro del programa.
Los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos para descubrir referencias vinícolas de Gran Canaria acompañadas por elaboraciones gastronómicas diseñadas para maridar con los productos de la isla. Todo ello en un ambiente festivo que estará amenizado por las actuaciones de Mercedes Villarino al arpa, Ismael Leal al violín, además de Isabel Padrón y Fasur.
La música y la gastronomía volverán a convertirse en la combinación perfecta para una cita que cada año atrae a cientos de personas al casco histórico galdense.
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