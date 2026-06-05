Inspiración, desconexión y tendencias en Alisios

La forma de consumir y disfrutar d l tiempo libre ha cambiado y el Centro Comercial Alisios ha sabido marcar la diferencia de manera indiscutible. Consolidado como un espacio comercial referente en Canarias, su éxito no radica solo en su amplia oferta de establecimientos al aire libre, sino en su capacidad para ofrecer una experiencia completa a sus visitantes.

Frente a las estructuras cerradas de los centros comerciales convencionales, Alisios destaca por un diseño arquitectónico donde todo fluye, diseñado especialmente para aprovechar el clima de Gran Canaria. Es un centro comercial que respira; un punto de encuentro al aire libre donde la luz natural y el viento se convierten en los perfectos acompañantes para pasear, relajarse y disfrutar sin prisas.

Afluencia de clientes C.C.Alisios / LP / DLP

Una oferta comercial y gastronómica sin competencia

El liderazgo de Alisios en el archipiélago canario se sustenta sobre tres pilares fundamentales que cubren todas las necesidades de sus visitantes:

Moda y tendencias a cielo abierto : Elcentro reúne una gran variedad de tiendasy firmas nacionales e internacionales. Pasear por sus avenidas exteriores permite descubrir las últimas tendencias en un ambiente al aire libre.

Elcentro reúne una gran variedad de tiendasy firmas nacionales e internacionales. Pasear por sus avenidas exteriores permite descubrir las últimas tendencias en un ambiente al aire libre. Oferta gastronómica : Su amplia zona de restauración al aire libre ofrece una gran variedad culinaria. Desde propuestas internacionales hasta opciones locales, sus terrazas son el lugar idóneo para hacer una pausa en el día, saborear una buena comida o alargar la tarde entre amigos y familia.

Su amplia zona de restauración al aire libre ofrece una gran variedad culinaria. Desde propuestas internacionales hasta opciones locales, sus terrazas son el lugar idóneo para hacer una pausa en el día, saborear una buena comida o alargar la tarde entre amigos y familia. Ocio para toda la familia y Cine Yelmo Premium Alisios : La diversión en Alisios está pensada para todas las edades, teniendo como gran atractivo sus salas Cine Yelmo Premium. Este concepto eleva la experiencia cinematográfica a otro nivelde confort, contando en todas las salas con butacas reclinables y la última tecnologíaen imagen y sonido, que redefine lo que significa ir al cine.

Punto de venta de entradas de Cine Yelmo Premium Alisios / LP / DLP

Mucho más que un centro comercial: un plan de ocio

Alisios ha logrado posicionarse no solo como un lugar de paso y compras, sino como un destino de ocio en el ritmo diario de los grancanarios. Es el espacio perfecto para desconectar, bajar las revoluciones de la rutina y recuperar tiempo de calidad para uno mismo en un entorno abierto, moderno y seguro.

Noticias relacionadas

En definitiva, Alisios es el claro ejemplo de que un espacio comercial puede irun pasomás allá. No es solo un lugar donde venir a comprar; es una atmósfera única en Canarias que invita a avanzar, disfrutar y dejarse llevar.