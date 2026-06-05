Localizan una culebra real californiana en Gáldar

La aparición de una culebra real californiana en Gáldar durante los primeros días de junio vuelve a poner el foco sobre una de las mayores amenazas para la biodiversidad de Gran Canaria. Sin embargo, los expertos advierten de que el problema va mucho más allá de la expansión de este reptil invasor: su presencia ya está favoreciendo el aumento de moscas, mosquitos, chinches y otros invertebrados en las zonas afectadas.

Un estudio realizado por investigadores del grupo Ciencia para la Conservación de la Biodiversidad (COBIO) del CSIC concluye que la invasión de la culebra real californiana está desencadenando un desequilibrio ecológico en cadena con consecuencias que ya se perciben en distintos puntos de la isla.

El efecto inesperado que nadie vio venir

"Nadie iba a imaginar que la llegada de la culebra trajera más moscas". Con esta afirmación resume la investigadora Marta López, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), uno de los hallazgos más llamativos del estudio.

La explicación está en la desaparición progresiva de reptiles endémicos que actúan como depredadores naturales de numerosos insectos. A medida que la serpiente avanza, especies como el lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa grancanaria o el perenquén de Boettger ven reducidas sus poblaciones, dejando sin control a numerosas comunidades de artrópodos.

Los datos recogidos por los investigadores son contundentes. En las zonas invadidas se detectó un aumento superior al 84% de moscas y mosquitos, además de cuadruplicarse la presencia de chinches respecto a áreas donde la serpiente todavía no se ha establecido.

Una invasión cada vez más extendida

La culebra real californiana llegó a Gran Canaria a finales del siglo pasado tras varias liberaciones accidentales o intencionadas. Desde entonces, su expansión no ha dejado de crecer.

Actualmente mantiene poblaciones asentadas en Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida y parte de la costa de San Bartolomé de Tirajana, además de otros puntos donde se han detectado ejemplares de forma dispersa.

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Las campañas de control desarrolladas desde 2007 han permitido capturar alrededor de 20.000 ejemplares. Sin embargo, los especialistas reconocen que la elevada capacidad reproductiva de esta especie dificulta enormemente su erradicación.