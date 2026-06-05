El manga y el cosplay toman la plaza de San Juan de Telde durante todo el fin de semana

La cultura japonesa, el manga y el anime vuelven a ocupar el casco histórico de San Juan con la II Feria del Manga de Telde, que abrió sus puertas este viernes y se prolongará hasta el domingo en tres espacios: la Plaza de San Juan, el Rincón Plácido Fleitas y la Ermita de San Pedro Mártir. La programación, de acceso gratuito, incluye actividades para público familiar y juvenil y busca consolidarse como una cita estable en el calendario cultural del municipio.

Una programación con artistas, talleres y ocio alternativo

Durante tres jornadas, el entorno de San Juan se transforma en un punto de encuentro para aficionados al manga, el anime, el cosplay, la ilustración, los videojuegos y la cultura contemporánea japonesa. La organización estima la participación de cerca de medio centenar de artistas de ámbito local, regional y nacional, además de contar con espacios comerciales especializados, talleres, exhibiciones, conferencias, concursos y una oferta gastronómica temática.

Dinamización cultural en el casco histórico

Desde el Ayuntamiento se destaca la capacidad del municipio para acoger propuestas culturales vinculadas a públicos diversos, así como el efecto dinamizador que generan este tipo de eventos en el casco histórico. En esa línea, el alcalde, Juan Antonio Peña, subrayó durante la apertura la aportación de la feria a la actividad cultural y económica de la ciudad.

Conexión con el público joven

El concejal de Cultura, Juan Martel, señaló la consolidación de una propuesta que conecta especialmente con el público joven y que permite acercar nuevas expresiones artísticas y culturales a la ciudadanía. También agradeció el trabajo de la organización, de Gestel, del personal municipal y de los participantes implicados en esta segunda edición.

Concursos y conferencias del fin de semana

Entre las actividades previstas figuran los concursos de cosplay y k-pop, además de exhibiciones, actuaciones, talleres y encuentros con artistas invitados. El programa incluye también la conferencia Jóvenes y bienestar digital, impartida por la especialista en ciberseguridad y divulgación tecnológica Nira Santana.

Horarios y acceso gratuito

La feria permanecerá abierta viernes y sábado de 10.00 a 20.00 horas y domingo de 10.00 a 16.00 horas, con entrada gratuita para las actividades programadas. Con esta segunda edición, el municipio refuerza su apuesta por una agenda cultural diversa e inclusiva, situando de nuevo a San Juan como punto de encuentro para la creatividad y las nuevas tendencias culturales.

Inauguración y recorrido institucional

El acto de apertura contó con el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Cultura, Juan Martel; el gerente de Gestel, Jesús Suárez; el director creativo del evento, Shakile Ramírez; y el trabajador municipal adscrito al área de Cultura, Floro González. La comitiva recorrió los distintos espacios de la feria y mantuvo contacto con expositores, artistas y asistentes.