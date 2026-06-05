Mogán anuncia los horarios de los cortes de carretera para acceder a Arguineguín durante la visita del papa León XIV

Mogán cerrará los tres principales accesos a Arguineguín el día 11 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, con motivo de la visita del papa León XIV. El bloqueo para los vehículos se producirá desde la entrada de la GC-1 que conecta con la carretera GC-500 y también a partir de la rotonda de El Pajar. Para poder ingresar al pueblo en coche sin limitaciones horarias, los conductores deberán coger la desviación de la GC-1 a través del enlace de Puerto Rico y recorrer la GC-500 hasta la rotonda conocida como 'Cola de la Ballena’. A partir de aquí, la circulación por la zona alta de Arguineguín, es decir, toda la que queda por la parte de arriba de la GC-500, será de libre acceso.

Estas medidias forman parte de las restricciones de movilidad y prohibición del tráfico para garantizar la seguridad durante el acto que el sumo pontífice celebrá con migrantes voluntarios y otras organizaciones en el muelle de Arguineguín, epicentro de la crisis migratoria en 2020 a partir de las 11:40 horas de la mañana. En este acto, que será el primero que el papa celebre en su histórica visita a Canarias, estará acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la ministra de Defensa, Margarita Robles, además de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a otras autoridades.

Mapa que ilustra las restricciones de tráfico en Arguineguín. / LP/DLP

En una rueda de prensa celebrada en la mañna de este viernes, la regidora moganera y el jefe de la Policía Local, Marcos Domínguez, explicaron cómo será el dispositivo de cierre de vías durante la mañana del 11 de junio y advirtió que puede estar sujeto a cambios. Además del cierre de los principales accesos a Arguineguín, en en algunas zonas el estacionamiento y la circulación estarán prohibidos a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 10 de junio. Entre los lugares con estas limitaciones se encuentran la Plaza Negra y las calles Miguel Marrero Rodríguez, José Manuel Santana García, Juan Juana, Alcalde Paco González, Alonso Quesada y la Avenida Manuel Álamo Suárez, todas ellas ubicadas en el pueblo marinero de Arguineguín y en el entorno del puerto. Tanto las restricciones de circulación del día 11 de junio como las de estacionamiento que comiezan el 10 junio, se levantarán de forma progresiva cuando finalice la visita.

Durante su comparecencia, Bueno aclaró que los vecinos de la parte baja de Arguineguín "se pueden asomar a los balcones, pueden ir a las azoteas, pueden hacer su vida diaria" y recalcó que podrán caminar por las calles y saludar al papa, siempre respetando los vallados de seguridad. La Alcaldesa anunció también que se instalarán tres pantallas gigantes en el pueblo para que los ciudadanos "se acerquen a ver el acto que va a estar dentro del muelle", debido a que el acceso al puerto estará limitado para las personas que no dispongan de las acreditaciones necesarias.