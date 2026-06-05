Mogán usará cámaras y drones para vigilar la romería de San Antonio 'el Chico'

La Policía Local de Mogán incorporará cámaras de vigilancia y drones al dispositivo de seguridad de la Romería-Ofrenda de San Antonio “El Chico”, que se celebra este sábado 6 de junio, con el objetivo de realizar un seguimiento más eficaz del recorrido y mejorar la detección de incidencias en tiempo real.

La alcaldesa, Onalia Bueno, explicó durante su visita al puesto de mando que esta medida se integra en el plan de seguridad que el municipio activa para sus principales eventos. En esta ocasión, añadió, el uso de esta tecnología —especialmente la instalación de cámaras— se plantea como una prueba piloto con vistas a su posible aplicación en futuras celebraciones. La regidora señaló que el objetivo es reforzar la seguridad y facilitar una respuesta más rápida ante cualquier situación.

Dos drones en el aire durante toda la jornada

El dispositivo se completa con presencia de agentes a pie de calle y con la Unidad de Drones de la Policía Local de Mogán, que operará con dos aparatos en vuelo durante toda la jornada. Con este apoyo aéreo, el cuerpo local busca ampliar la capacidad de vigilancia y mejorar la coordinación del servicio a lo largo del recorrido.

Control desde un puesto de mando avanzado

El jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez, detalló que el sistema se supervisa desde un puesto de mando avanzado equipado con pantallas conectadas a las cámaras instaladas en puntos considerados estratégicos del municipio. Entre ellos figuran la plaza Sarmiento y Coto, el Parque Nicolás Quesada y la calle San José.

Según explicó Domínguez, desde ese centro de coordinación se podrá visualizar el recorrido completo y comprobar que la romería transcurre con normalidad. En caso de que se produzca alguna incidencia, la intención es que pueda detectarse de forma inmediata para activar la respuesta operativa sobre el terreno.