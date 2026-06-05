El proyecto de una piscifactoría en la costa virgen de La Aldea moviliza este domingo a vecinos, ecologistas y pescadores artesanales

El proyecto en tramitación desde hace unos años para instalar una piscifactoría a siete kilómetros de la playa de Playa de Guguy, en la costa de La Aldea, comienza a movilizar en la calle a vecinos, ecologistas y pescadores artesanales. La organización Greenpeace y la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio han convocado para este domingo una protesta junto al muelle bajo el lema 'Stop a las macrogranjas marinas'.

Gran Canaria Bass Company prevé la instalación de 24 viveros flotantes en la zona de interés acuícola para la producción de 5.400 toneladas de lubina. La iniciativa en tramitación desde hace dos años, contaba con un presupuesto inicial de 6,8 millones de euros y la zona elegida dentro del Plan Regional del Gobierno se localiza entre las puntas de Góngora y La Aldea, en el litoral noroeste. Esta franja litoral está dentro de la Reserva de La Biosfera de Gran Canaria, siendo parte de su zona de transición dónde se permite la actividad económica, aunque supeditada a la conservación de los valores medioambientales y culturales del territorio.

El caso de Melenara

Desde que se sometió a exposición pública, la piscifactoría contó con el rechazo del sector pesquero artesanal, que han visto amenazada una zona casi virgen. La Federación Provincial de Pescadores de Las Palmas ha advertido que la instalación de jaulas colisiona con la pesca artesanal y que afectará a una de las reservas para la cría de angelote de la isla. En cualquier caso, sigue sin sortear el informe de impacto ambiental.

Sin embargo, los últimos acontecimientos registrados en la costa de Melenara cuyas causas están todavía sin aclarar han generado una sensación de rechazo a la pesquería en cautividad, después de obligar al cierre de distintas playas por contaminación.

Cartel de la manifestación. / LP / DLP

La organización internacional ecologista Greenpeace se ha posicionado en contra de este proyecto en la costa aldeana "por la afección al medio marino y la destrucción que supone a nuestro mar y al sustento económico de las personas que trabajan en el sector de la pesca".

De ahí que haya hecho un llamamiento para asistir a la protesta que han promovido este domingo 7 de junio a las 9:30 horas junto al muelle de La Aldea, de la mano de Por un litoral limpio. "¡Juntas podemos parar esta barbaridad ambiental!", señalan, después de instalar hace unos días en Agaete una mesa informativa.

Ante el Gobierno y Cabildo de Gran Canaria

En la misma línea, la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha recibido con preocupación el proyecto de acuicultura. La entidad, que aglutina a 24 asociaciones y agrupaciones del entorno rural y pesquero de la isla, se ha sumado a las reivindicaciones y ha solicitado al Gobierno de Canarias que paralice la instrucción del expediente para dar cabida a las reivindicaciones de vecinos y pescadores de la zona. Y, a su vez, ha pedido al Cabildo de Gran Canaria que "haga valer su voz para evitar que este proyecto siga adelante".

La entidad defiende que “es un contrasentido plantear una infraestructura de este tipo a dos pasos de las costas del Parque Natural de Tamadaba”, según Cristóbal Sánchez, presidente de la Unión de Asociaciones. Hay que recordar, añade, que “el límite oeste de la zona donde se pretende instalar esta explotación es la Punta de La Aldea y a siete kilómetros de este lugar se encuentra la Playa de Guguy".

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Unión de Asociaciones alerta de que se trata de una industria "altamente contaminante y extremadamente peligrosa para la fauna marina local que pone en peligro la continuidad de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria a menos de diez kilómetros de lo que quieren que sea un parque nacional que se cataloga como un futuro vivero de especies de interés pesquero”. Por ello, añade, “es necesario paralizar cualquier tramitación que esté en marcha y hacer un estudio riguroso del impacto que puede tener esta explotación”, ya que "se pone en peligro la flota pesquera artesanal de Agaete, Mogán y Arguineguín".