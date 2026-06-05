El restaurante a pie de playa de Gran Canaria donde el pescado fresco es el gran protagonista y la cocina canaria tradicional no falla

Gran Canaria es un paraíso que cuenta con nemorosos restaurantes donde disfrutar junto al mar, algunos ofrecen pescado fresco y se caracterizan por ofrecer una experiencia a pie de playa. Uno de ellos es Puerto Madera, un establecimiento situado frente a la playa de La Garita que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la isla.

La creadora de contenido @taniapyetku ha visitado el local y no ha dudado en recomendar la experiencia gastronómica junto al mar con sus seguidores. "Este restaurante destaca por su apuesta por el producto fresco, además de algunas opciones fuera de carta que van cambiando", comenta.

Pescado fresco con vistas al mar

Puerto Madera ofrece una propuesta centrada en la cocina canaria y los productos del mar, acompañada de unas vistas privilegiadas. Además, explica que "la especialidad es el pescadito fresco del día", diferentes opciones que pueden variar según el mercado.

El pescado se sirve acompañado de papas, verduras salteadas y pimientos de padrón, una combinación que conquista a muchos clientes. Una de las recomendaciones de la creadora de contenido es acompañar el plato con gofio escaldado, uno de los clásicos de la gastronomía canaria.

Diferentes opciones para abrir el apetito

Durante su visita, disfruto de diferentes platos y uno de los que más llamaron su atención fueron las lapas con mojo verde, una propuesta fuera de cara que llega a la mesa "chisporroteando" y destacan por su sabor.

Otro de los imprescindibles son los chips de berenjena con miel, una de las elaboraciones más demandadas por quienes visitan el local. "Son una auténtica golosina, todo el mundo las pide", asegura. La experiencia continuó con el pulpo frito, "crujiente por fuera y tierno por dentro", y los calamares saharianos, un plato clásico que conquista a quienes los prueban.

Como broche final, los amantes del dulce dispone de una vitrina repleta de postres caseros que son una opción perfecta cara culminar la experiencia gastronómica en el local.

Dónde se encuentra

Restaurante Puerto Madera se encuentra en la calle Amapola, 40, justo enfrente de la playa La Garita. Cuenta con 4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han disfrutado de pescados del día y platos tradicionales cerca del mar.

Abre lunes, martes, viernes, sábados y domingos en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:00 horas. Miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.