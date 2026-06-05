Santa Lucía impulsa un piloto de interculturalidad para formar a su personal municipal

Santa Lucía de Tirajana pondrá en marcha un programa piloto de interculturalidad orientado a formar a personal de diferentes áreas municipales con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía de distintas culturas y nacionalidades. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias a través del Plan Canarias Convive y, según lo abordado en el encuentro, podría extenderse a otras instituciones.

El acuerdo se concretó en una reunión celebrada en las oficinas municipales, en la que participaron el concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes; la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana; el director del Plan Canarias Convive, Vicente Zapata; y el miembro del Observatorio de Innovación Social y Comunitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Álamo.

Formación para mejorar la atención municipal

El programa prevé acciones formativas dirigidas a personal municipal de distintas áreas, con la intención de incorporar herramientas y criterios que faciliten una atención más adecuada en contextos de diversidad cultural. La iniciativa se realizará por primera vez en el municipio, según la información trasladada tras la reunión.

Durante el encuentro, Saúl Goyes expuso a la representación autonómica las medidas que impulsa el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en materia de modernización de los servicios de atención social y comunitaria. En ese marco, detalló la creación del Observatorio de Innovación Social y Comunitaria, promovido por el consistorio con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Observatorio y laboratorios de innovación social

De acuerdo con lo expuesto, el Observatorio desarrollará diagnósticos y estudios sobre la situación del municipio, además de diseñar proyectos piloto en el ámbito comunitario y activar laboratorios de innovación social. Entre las iniciativas ya iniciadas figura el Laboratorio de Innovación Social en Políticas Públicas para la gestión de la diversidad, la promoción de la convivencia y la lucha contra el racismo.

Al término de la reunión, el concejal señaló que la gestión de la diversidad afecta a políticas de ámbitos distintos, como la vivienda, los servicios sociales, el urbanismo o el ocio, y vinculó el programa formativo a la necesidad de mejorar la capacitación del personal municipal en esas áreas.

Apoyo del Gobierno de Canarias

Por su parte, Elisabet Santana valoró el encuentro como una oportunidad para conocer las líneas de trabajo del municipio en materia de servicios sociales y diversidad, y expresó la disponibilidad del Gobierno de Canarias para respaldar estas políticas “a nivel técnico, formativo o presupuestario”, según la comunicación institucional.

Santa Lucía, en el próximo MIGRADMI de septiembre

Otro de los acuerdos alcanzados es la participación del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en el próximo encuentro MIGRADMI (Planificación de las Migraciones, Diversidad Cultural y Convivencia Social desde las Administraciones Públicas), previsto para septiembre en Arrecife (Lanzarote). En esa cita, el municipio presentará sus experiencias en políticas de gestión de la diversidad y convivencia intercultural.

La reunión y los acuerdos se comunicaron desde el Gabinete de Comunicación municipal este viernes 5 de junio de 2026 en Santa Lucía de Tirajana.