Visita del papa León XIV a Gran Canaria: los centros pastorales de Tafira y Telde se convierten 'en hoteles' durante el paso del pontífice por la Isla

Personas de todo el mundo se desplazarán al Archipiélago para asistir a la histórica visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife. Los hoteles de ambas islas albergarán a multitud de fieles deseosos de ver de cerca al pontífice, pero no serán los únicos movilizados ante esta ocasión. Profesionales acreditados, invitados a los eventos y miembros de la iglesia española también viajarán a Canarias para formar parte de los preparativos, de los actos o para darlos a conocer al mundo entero. Para apoyar en esa tarea, la Diócesis de Canarias ha convertido los centros pastorales de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, y de Lomo Cementerio, Telde, en 'hoteles' para dar cobijo a estos desplazados. Ambos edificios eclesiásticos, desde el 8 hasta el 12 de junio, ofrecerán 150 camas y comida a estos visitantes.

De hecho, en el de la capital grancanaria ya se alojaron los enviados por el Vaticano para valorar los preparativos y la programación para la visita de León XIV: una comitiva de 21 personas que sorprendieron a Arancha Alquegui, administradora de ambos centros pastorales, "por la seriedad y meticulosidad" a la hora de realizar todos los preparativos. "Al principio barajamos la posibilidad de albergar al séquito de León XIV aquí, pero por temas de protocolo no pueden dormir tan lejos del pontífice", comenta. Antes que ellos, también se alojaron representantes de la Conferencia Episcopal Española.

Centro oficial de acreditaciones

A partir del lunes comenzarán a llegar los primeros visitantes. El lunes, llegarán diáconos procedentes de Jerez, el martes, periodistas de Vatican News, un medio especializado de la Ciudad del Vaticano, y el miércoles 90 migrantes y profesionales de Fuerteventura y Lanzarote que asistirán al acto de Arguineguín. Las labores que se realizan en ambos centros no terminan en el alojamiento: también se ha convertido en el centro oficial de acreditaciones de Gran Canaria, y se realizan comidas para, además de los huéspedes, para picnics que se llevarán a los actos y almuerzos como el que está previsto que tengan los sacerdotes alrededor de las 13.00 horas del 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria.

El servicio de alojamiento no es gratuito, pero el coste lo asumirán las empresas de los profesionales o la Diócesis de Canarias, dependiendo del caso. Alquegui cuenta que llevan preparando esta conversión desde octubre, aunque, en ese momento, no sabían que sería para la visita del papa León XIV. A título personal, la coordinadora siente este trabajo como "un regalo emocionante", en el que, a pesar de que no sabe si podrá ver directamente al pontífice por el trabajo que tiene que realizar, siente alegría por formar parte de "toda esta estructura que va a hacer que la gente lo viva".

Alquegui cuenta que vive estos días previos "con mucha emoción" pero también con "mucha prudencia", al ser conscientes de que "no hay ensayo posible" y que, tras los preparativos, "llega directamente el día". "Tenemos que tener mucha tranquilidad para salvar las situaciones más delicadas que puedan surgir a última hora", sentencia la coordinadora.

La labor de los voluntarios

Esperanza Acosta es una de las 2.000 voluntarias que participa de manera altruista en los preparativos de la visita. En su caso concreto, la mayor parte de sus funciones han estado en la parroquia de San Telmo, ayudando al párraoco en el proceso de las inscripciones a los actos y en informar de las cuestiones que generan dudas a la población. "Es emocionante ver a la gente volcada de forma tan desinteresada, es un trabajo apasionante", cuenta la canaria, a pesar de que, al igual que Alquegui, deberá colaborar en el reparto de alimentos y el catering para la misa del Estadio de Gran Canaria y puede que acabe la jornada sin llegar a ver a León XIV.

A pesar de esto, Acosta se siente reconfortada por el hecho de aportar su granito de arena "para que el resto de personas lo puedan ver". Como canaria, cree que León XIV abandonará el Archipiélago con la opinión de que "el pueblo canario es muy abierto y acogedor", y que demostrarlo es algo que "no supone ningún esfuerzo" porque es innato a la sociedad que pobla las Islas.

El centro de acreditaciones está trabajando a pleno funcionamiento en un proceso minucioso que requiere de unos procedimientos muy claros y pautados. Sara Rodríguez, coordinadora de la empresa Entradas Canarias, la corporación del Archipiélago encargada de llevar a cabo esta función, cuenta que se trata de un evento "que requiere de un exceso de seguridad al que no estamos acostumbrados", ya no sólo por "el nivel de masas que genera", sino por tratarse "de la figura que es el papa".

Proceso de emisión de acreditaciones

El procedimiento requiere, según Rodríguez, de varios pasos. En primer lugar, una aprobación previa por parte de la Diócesis de Canarias. Se genera un listado que debe ser verificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, una vez den el visto bueno y esté todo correcto, es cuando se hace posible el proceso acreditativo. Además, se trata de un volumen de acreditaciones tal que, sólo en la labor de impresión, trabajan una media de diez personas. Cada vez queda menos para la llegada del pontífice y todos los implicados trabajan a pleno rendimiento.