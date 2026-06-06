Dos años y medio de obras dejan casi listo el esqueleto de Salto de Chira

El trasiego de grandes camiones en las obras de Salto de Chira es constante. Los vehículos recorren la media hora de carretera que separa el campamento base, en el área de El Vento (Mogán), de la boca de un extenso túnel excavado en la zona de Las Filipinas, en el barranco de Arguineguín. Cuando el asfalto desaparece, avanzan lentamente por un camino de tierra y, a ratos, deben detenerse para ceder el paso a otros camiones que emergen cargados de rocas.

Esta operación se ha repetido día y noche en el sur de Gran Canaria desde comenzaron las obras subterráneas en octubre de 2023: con la técnica de perforación y voladura, los operarios han ganado metro a metro el espacio necesario para que las excavadoras den forma a los huecos para la central hidroeléctrica, los circuitos hidráulicos, así como a los accesos para los equipos de Red Eléctrica de España, empresa encargada de la construcción que une las presas de Chira y Soria, que oficialmente comenzó en febrero de 2022.

Centenares de trabajadores, en turnos contínuos de 7 horas, han horadado ocho kilómetros de túneles en tres frentes -uno principal desde la zona de Las Filipinas, y otros dos en Soria y Chira- que confluyen en una caverna. En una cavidad en la que perfectamente cabría la catedral de Santa Ana (de 20 metros de altura), el olor a polvo se impregna en las fosas nasales y el ruido ensordecedor de la maquinaria apenas deja escuchar a los técnicos explicar la impresionante cavidad. “Tiene 162 metros de longitud; 27 de anchura y 33 de altura”, cuenta Yonay Concepción, director técnico de la concesión del Salto de Chira.

Son los últimos trabajos de la fase más gruesa de las obras de excavación y desescombro: apuntalar la caverna para albergar el corazón de Salto de Chira, junto a las arterias por donde fluirá el agua, tanto horizontales como verticales. “Nos quedan aproximadamente 45.000 metros cúbicos de extracción de material”, indica Alberto García, gerente de la UTE constructora (Dragados/Cobra/Ossa). Su previsión es pasar a la siguiente fase en el último cuatrimestre del año: la obra civil e industrial, es decir, el ensamblaje de los equipos de la central hidroeléctrica, el revestimiento de las galerías, la colocación de tuberías o las instalaciones auxiliares.

Más de 50% de renovables

Pero para una idea más precisa y detallada de la envergadura y complejidad de Salto de Chira, en el área de Vento (Mogán) existe desde 2024 un centro de interpretación, que recibe visitas de centros educativos, asociaciones y colectivos que quieran conocer los entresijos de la obra. Para ello, cuenta con paneles informativos que explican los distintos procesos constructivos y el funcionamiento energético del sistema; una pantalla táctil que ilustra elementos del proyecto y tres maquetas blancas que muestran el relieve superficial entre las dos presas llenas de agua, la forma del proyecto finalizado dentro de la tierra y una recreación de la propia central hidroeléctrica.

Alberto García, director de proyecto obra civil central hidroeléctrica Salto de Chira, explica el estado de la construcción con una maqueta basada en los trabajos subterráneos. De color azul: las conduccciones hidráulicas y la central; de amarillo, auxiliares y de verde, el túnel de acceso principal. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Allí, Concepción explica que Soria, el embalse más grande de la isla, tiene una capacidad de 32 millones de metros cúbicos, es decir, "unas 12.500 piscinas olímpicas", mientras que Chira puede albergar unos 5,6 millones de metros cúbicos de agua. "De tal forma que nuestro sistema está siempre limitado por la capacidad de Chira", agrega, que es la que se encuentra a mayor altura.

El objetivo es convertir el agua en energía a través de un circuito hidráulico que conecta ambas infraestructuras y aprovechar el desnivel existente: "Un salto neto de unos 350 metros", señala Concepción. La obra aumentará la penetración de energía renovable en el sistema de la Isla, pasando del 25% actual a un 52%, y también podrá almacenar 3,6 gigavatios, el equivalente a unas 16,5 horas de autonomía. Para hacerlo posible, es imprescindible la central hidroeléctrica, de 200 megavatios de potencia, que turbina y bombea el agua.

La central hidroeléctrica

El técnico de construcción de Red Eléctrica, Florentino Escudero, recordó que la central aprovechará el exceso de renovables para bombear agua desde el embalse de Soria hasta el de Chira, almacenando así energía, y cuando disminuya la producción o aumente la demanda, el sistema invertirá el proceso y generará electricidad mediante el turbinado del agua.

Para ello, la central contará con seis grupos de unos 33 megavatios cada uno, una configuración que permitirá modular la producción de forma mucho más precisa. En lugar de generar siempre a plena potencia, el sistema podrá activar únicamente los grupos necesarios para adaptarse a las necesidades concretas de cada momento. El responsable técnico subrayó además dos de las principales innovaciones tecnológicas del proyecto: los Full Power Converters y el cortocircuito hidráulico.

Yonay Concepción, director técnico de la Concesión del Salto de Chira, y Florentino Escudero, técnico de construcción de Red Eléctrica del Salto de Chira, explican la maqueta de la central hidroeléctrica. / Andrés Cruz

Escudero indica que los Full Power Converters son convertidores electrónicos de potencia que permitirán adaptar en tiempo real el comportamiento de la central a las variaciones de producción eólica, solar y de demanda eléctrica. Estos sistemas recibirán información constante de la red para optimizar el funcionamiento de los grupos hidráulicos. El denominado cortocircuito hidráulico permitirá mantener las máquinas permanentemente sincronizadas con la red eléctrica, lo que permitirá responder de forma prácticamente instantánea a cualquier necesidad del sistema.

Escudero señaló que esta capacidad de respuesta rápida aportará una mayor estabilidad a la red insular y contribuirá a reducir el riesgo de apagones. Además, al evitar continuos arranques y paradas de las máquinas, se prolongará significativamente la vida útil de los equipos. Para conectar Salto de Chira con el sistema eléctrico insular, ya está instalada una subestación en Santa Ágeda, de 220 y 66 kilovoltios, que evacúa la energía generada por la central y, a su vez, refuerza la red eléctrica del sur y suroeste; a esta instalación se suma una línea de doble circuito de 220 kilovoltios, que permite la incorporación de energía almacenada en los embalses cuando sea necesaria para estabilizar el suministro eléctrico de la Isla.

La desalación

Para que la central hidroeléctrica y, por ende, Salto de Chira pueda operar, es preciso contar con agua constantemente. Cerca del campamento base, rodeado de cultivos de plataneras, se alza un gran cubículo amarillo que guarda en su interior un amasijo de tuberías, cables, vigas, bastidores, botones, bidones, escaleras, andamios... "Aquí es donde empieza la fiesta del agua", ilustra sonriendo Concepción, refiriéndose a la desaladora de Santa Águeda, ubicada en El Pajar.

La infraestructura, ya acabada, está conectada con la playa de El Perchel a través de dos conducciones submarinas: el inmisario, que capta el agua mar adentro, lejos de la turbidez y los sedimentos de la costa, y el emisario, que devuelve al océano la salmuera resultante del proceso de desalación, mediante un sistema de difusores instalados a suficiente profundidad para favorecer su rápida dilución por efecto de las corrientes marinas.

Concepción explicó durante la visita a las instalaciones que una de las principales singularidades de la planta es la incorporación de un sistema de ultrafiltración previo al proceso de desalación. Se trata de una tecnología poco habitual en Gran Canaria y que solo utilizan dos instalaciones de la Isla. Según detalló, esta tecnología permite eliminar las partículas sólidas de mayor tamaño antes de que esta llegue a las membranas de ósmosis inversa.

Interior de la desaladora de Santa Águeda, en El Pajar. / Andrés Cruz

La instalación tiene una capacidad nominal de producción de 7.800 metros cúbicos diarios y se organiza en tres bastidores de ósmosis inversa de 2.600 metros cúbicos cada uno. En el interior de los tubos horizontales se alojan las membranas enrolladas en espiral que permiten la separación de las sales mediante altas presiones. El responsable técnico explicó que este sistema genera agua desalada, prácticamente libre de sales, y por otro la salmuera concentrada, que se almacena temporalmentepara aprovechar su carga hidráulica antes de ser devuelta al mar.

Tras la desalación, el agua atraviesa una nueva fase de tratamiento destinada a devolverle parte de los minerales eliminados durante el proceso, para adaptar sus características al uso final previsto. En este caso, la planta ha sido diseñada específicamente para producir agua destinada a la agricultura. «El agua que sale de la ósmosis es un agua muy pura y también muy corrosiva, por lo que hay que dotarla nuevamente de determinadas características», apuntó Concepción.

Llenado de Soria

Aunque estará dotada para abastecer cultivos, la principal misión de la desaladora es garantizar el llenado de los embalses. El recorrido total del agua, desde su captación hasta la presa de Soria, supera los 20 kilómetros y salva un desnivel de más de 600 metros. Para ello se han diseñado dos etapas de impulsión: la primera parte desde la propia desaladora, mediante una conducción de 40 centímetros de diámetro enterrada en el cauce del barranco de Arguineguín, que transporta el agua durante 17 kilómetros hasta una plataforma ubicada a unos 300 metros de altitud.

Maquinaria en la presa de Soria. / Andrés Cruz

Allí, una segunda estación de impulsión completa el ascenso de tres kilómetros a través de las galerías subterrénas hasta la presa de Soria. Estas instalaciones disponen de tres bombas operativas capaces de impulsar conjuntamente 90 litros por segundo, además de una cuarta unidad de reserva. Según Concepción, los trabajos de puesta en marcha se encuentran ya en su fase final y la previsión es que durante este año comience el envío de agua Soria.

La toma de agua

En el fondo de la presa de Soria se alza un templo de hormigón que próximamente estará bajo el agua. Sergio del Cerro, director de proyectos de bombeos de Red Eléctrica, subrayó que uno de los elementos más característicos de la obra son los túneles y conducciones circulares por los que circulará el agua. Esta geometría permite minimizar las pérdidas de carga y optimizar el transporte del caudal, que alcanzará los 67 metros cúbicos por segundo para alimentar los seis grupos hidroeléctricos previstos en la central.

"Esto es artesanía pura, esto lo hacen carpinteros", indica Del Cerro, señalando la transición "desde ese prisma, desde ese cuadrado a la sección circular, 100% circular". Y en el interior, para soportar las altas presiones del caudal del agua, se han realizado inyecciones de contacto con lechada de cemento para asegurar que el hormigón quede perfectamente sellado contra el macizo rocoso.

La toma de agua de la presa de Soria, cilíndrica en su interior y cuadrada en el exterior. / Andrés Cruz

Además, se están instalando ataquías provisionales, es decir, paneles metálicos que permiten independizar la zona de obra del vaso del embalse. "Esto se secciona de tal manera que tienes una compuerta, bajas completamente y el flujo del agua lo impides", agrega Del Cerro. Esto permite el llenado de agua mientras los operarios trabajan de forma segura en el interior, "para que cuando esté completamente terminada la obra esto pueda funcionar".

Críticas a la obra

Hasta entonces, es tal la necesidad de avanzar sin descanso que durante la borrasca Therese, que provocó el crecimiento intenso del barranco de Arguineguín, el agua que retenía la presa de Soria "la derivamos por los canales a Gambuesa", apunta Concepción. La Fiscalía de Medio Ambiente abrió una investigación para averiguar si se cometieron delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación administrativa en las obras de Salto de Chira a raíz de una denuncia presentada por Salvar Chira-Soria, que estiman que las actuaciones emprendidas habrían modificado el cauce del barranco de Arguineguín y habrían provocado graves daños en el entorno natural durante el temporal.

Tajinaste plantado en el barranco de Arguineguín. / Andrés Cruz

Paralelamente, Red Eléctrica ha incorporado a las obras un equipo dedicado exclusivamente a atender a los vecinos para gestionar quejas de las poblaciones cercanas sobre las molestias causadas por la obra, sobre todo causadas por el ruido y el trasiego de la maquinaria. La empresa está utilizando este enfoque como modelo para otras infraestructuras singulares.

A su vez, Red Eléctrica destina 3,4 millones de euros para convertir 17 kilómetros del barranco de Arguineguín en un corredor ecológico mediante la erradicación de especies invasoras sobre un terreno de 250.000 metros cuadrados y la recuperación de la flora autóctona, con la plantación de un vivero propio con más de 54.000 ejemplares de veinte especies.