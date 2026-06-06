Fatou y Awa, las ‘lingeers’ de Firgas que pondrán rostro en Arguineguín ante el papa León XIV a la migración femenina: «Nadie sabe lo que es pasar por esto»

Corazones de cartulina con las palabras respeto, escucha activa y cooperación decoran las paredes de una de las aulas del instituto Villa de Firgas, donde la música africana, el sonido del tambor djembé, los bailes, las sonrisas y los juegos han creado un espacio en el que niños y jóvenes migrantes procedentes de Senegal, Guinea, Costa de Marfil y Marruecos han podido volver a ser, simplemente, niños. Todos ellos forman parte del comité intercultural del centro, integrado por medio centenar de alumnos —también de la Isla— que estarán presentes en la visita del papa León XIV a Arguineguín el próximo 11 de junio. Entre ellos se encuentran Fatou Diop y Awa Diop, dos jóvenes senegalesas de 18 años que llegaron a Canarias en cayuco siendo menores de edad y que, tras tres años afincadas en el municipio de Firgas, han logrado rehacer parte de su vida después de dejar atrás su hogar. La próxima semana tendrán la oportunidad de dar visibilidad ante el papa a una realidad muchas veces silenciada: la de quienes migran siendo menores y, además, mujeres. Fatou y Awa representan esa otra cara de la migración, la de quienes cargan con una historia difícil, pero también con una enorme capacidad de resistencia. Estudian, trabajan y dedicaban parte de su tiempo al cuidado de sus familiares en su país de origen, sin perder la sonrisa ni las ganas de avanzar. En wolof, la lengua de Senegal, se las podría llamar 'lingeers', reinas. Y eso son, de algún modo, estas dos jóvenes senegalesas.

Fue en 2023 cuando ambas tomaron la dura decisión de dejar atrás sus vidas para buscar un futuro mejor lejos de casa y del afecto de sus familias. Lo recuerdan como si hubiera sido ayer. Para entonces, entre familiares y amigos ya resonaban con fuerza el nombre de Canarias y una palabra que lo resumía todo: oportunidad. A través de las redes sociales, de mensajes y de los testimonios de personas cercanas que habían emprendido antes el camino, Fatou y Awa decidieron abandonar todo lo que hasta entonces había definido sus vidas: su familia, sus rutinas y su tierra, pero también la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de un futuro digno. Fatou estudiaba en el instituto y al mismo tiempo trabajaba en una pequeña tienda junto a su madre. Awa, además de estudiar, se dedicaba al cuidado de su familia marcada también por la ausencia de su padre, una figura de referencia para ella, que había migrado a Canarias tiempo atrás.

Un vídeo para el papa

«Fue muy duro y doloroso. Me dio miedo migrar sola, pero le pedí a mi madre que me pagase el viaje en cayuco para salir de Senegal», recuerda Fatou, con la mirada algo perdida. Ella fue, junto a Awa, una de las primeras niñas migrantes en llegar al instituto de Firgas, y su historia forma parte de las decenas de miles que conforman el fenómeno migratorio del Atlántico, una de las rutas más mortíferas del mundo. Superviviente y luchadora, Fatou estudia ahora la figura del papa León XIV dentro de la religión cristiana. «El papa para los cristianos es algo así como el profeta Mohamed para los musulmanes», compara. Ambas aseguran tener «muchas ganas de que llegue el día» y, mientras tanto, preparan un vídeo que se proyectará en el transcurso del acto, en el que mostrarán los talleres y proyectos de integración en los que participan en el instituto.

Awa Diop, Fatou Diop, Alexander Guillén y Samira González. / Andrés Cruz

«Estuve ocho días en el cayuco. Había tanta gente que no podía ni moverme ni dormir; las noches eran eternas», afirma Awa, quien duda si volvería a repetir una experiencia así. «Nadie sabe lo que es pasar por esto», recalca. Aun así, tiene claro que si alguien le pidiera opinión sobre si subirse o no a una patera o a un cayuco para llegar a las Islas, ella no trataría de influir en su decisión. «Si les dices que van a pasar miedo, van a pensar que no quieres que tengan las mismas oportunidades que yo», explica.

Ahora, a 1.500 kilómetros del corazón de Senegal, ambas han encontrado una nueva familia en el instituto de Firgas y en el centro de acogida en el que residen. «Han sido muy buenos con nosotras, siempre nos ayudan», subrayan, en referencia a sus compañeros y profesores. Fatou realiza actualmente prácticas de una formación profesional en Informática, mientras que Awa cursa tercero de la ESO. Las dos, sin embargo, miran al futuro con ambición y sueños propios: la primera quiere ser enfermera; la segunda, estudiar alguna ingeniería o Arquitectura. «La educación aquí es muy diferente a la de Senegal, sobre todo en el trato con los docentes. Aquí siempre hay que mirarlos a los ojos cuando hablan; eso en Senegal es imposible», explican.

Sociedad de acogida

Para ellas, formar parte del comité intercultural del centro es una experiencia enriquecedora. Allí han encontrado amigos y compañeros que se interesan por su origen, sus costumbres y también por cómo se sienten cada día. Entre instrumentos típicos de la zona subsahariana de África, bailes, ropa tradicional y alguna que otra palabra en wolof, la diversidad cultural llena de color, alegría y respeto esta aula. «Aquí siempre nos hemos sentido acogidas, aunque en la calle muchas veces no. Pero no todas las personas son iguales», señala Fatou, quien asegura haberse sentido discriminada en alguna ocasión por proceder del continente africano. Sin embargo, nada de eso empaña las ganas que tienen de comerse el mundo, aprender, formarse y seguir avanzando.

Los alumnos junto a las docentes Alicia Acosta, Yaiza Zerpa y Patricia Óliver. / Andrés Cruz

Junto a ellas, y de la mano como si fueran amigos de toda la vida, están siempre Samira González y Alexander Guillén, otros dos alumnos del centro que no dudaron ni un segundo en sumarse al comité intercultural y empaparse de un aprendizaje nuevo a su lado. «Conocía mucho de casi todos los países del mundo, pero muy poco de los del continente africano. Con ellas he aprendido muchísimo y nunca podré entender a la gente que es racista o clasista con los migrantes. Son personas igual que nosotros», sostiene Samira. Guillén, por su parte, reconoce que ahora siente el gusanillo de viajar a África y de desmontar los prejuicios que aún existen sobre el continente. «Algún día iré, tengo muchas ganas», asegura.

El motor de la integración

El motor de la integración de los migrantes en el centro son también, sin duda, las docentes que están cada día pendientes de las necesidades de cada uno de ellos. «Hemos creado incluso un protocolo interno para atenderlos cuando tienen crisis de ansiedad», explica Alicia Acosta, una de las profesoras. Aunque a menudo permanece en un segundo plano, el duelo migratorio siempre está presente en los jóvenes migrantes, especialmente cuando son niños y no cuentan con sus figuras paternas cerca. «Aunque tienen psicólogos en el centro de acogida, muchas veces aquí sufren ansiedad y nosotras tenemos que actuar, aunque no seamos psicólogas ni médicas», subraya la docente, que reclama más recursos y que se escuchen las problemáticas del día a día. «Es frustrante ver a niños analfabetos en las mismas clases que otros compañeros de las Islas y no poder atenderlos como se merecen. Necesitan más apoyo y más atención para avanzar, y no tenemos los medios», critica.

Fatou Diop y Awa Diop. / Andrés Cruz

Eso sí, al menos este centro cuenta con un comité y con docentes especializados en acompañar el proceso de integración de los jóvenes migrantes. Allí, Yaiza Dévora Zerpa es otra de las profesoras que se desvive para que los alumnos avancen y se integren de la mejor forma posible. No obstante, es con las niñas con quienes la preocupación es mayor. «Siempre hablamos con ellas y les decimos que tienen que tener cuidado y que no deben fiarse de nadie, ya que son varias las migrantes que de un día para otro han desaparecido», afirma Zerpa, que ahora está al pie del cañón para encontrar una alternativa habitacional para Fatou, quien cumplirá pronto 19 años y podría quedarse en situación de calle. «Nos han dicho que están en ello, pero hay pocos centros adaptados para mujeres. La migración femenina es una novedad».

Fatou y Awa, cogidas de la mano y con la complicidad de dos hermanas de sangre, muestran después de compartir sus testimonios algunos de los vestidos típicos y las manualidades que han elaborado en el instituto. De pronto, sus compañeros migrantes comienzan a tocar el djembé, la música africana vuelve a sonar, las sonrisas regresan a sus rostros y las 'lingeers', reinas en wolof, empiezan a bailar.