Gran Canaria estrena la edición Esencia Atlántica de She’s Mercedes en Canarias

Gran Canaria ha acogido este sábado la primera cita de She’s Mercedes Esencia Atlántica, la edición especial con la que la iniciativa internacional de Mercedes-Benz llega por primera vez a Canarias de la mano de Louzao Mercedes-Benz, único concesionario oficial de la marca en Canarias. El encuentro se celebró en el Hotel Santa Catalina, conectando a mujeres del ámbito empresarial, profesional y social del archipiélago para impulsar el liderazgo femenino a través del diálogo y el intercambio de experiencias.

La jornada se inició con una ruta en la que se pudieron probar distintos modelos híbridos y eléctricos de Mercedes-Benz, en línea con la apuesta de la firma por una movilidad sostenible basada en la tecnología e innovación, formato que adquiere especial relevancia en Canarias al tratarse de un territorio donde la sostenibilidad y eficiencia contribuyen a proteger un entorno especialmente sensible.

“She’s Mercedes Esencia Atlántica celebra hoy su primera cita en el archipiélago conectando a mujeres en la isla de Gran Canaria a través de una experiencia exclusiva de automoción en la que ellas han sido las protagonistas”, explica Sheila Rodríguez, directora comercial de Louzao Canarias, “poniéndose al volante de modelos sostenibles de Mercedes-Benz dotados con tecnología de última generación en una ruta por diferentes miradores de la isla”.

Foto de familia de las asistentes a la cita grancanaria de She’s Mercedes Esencia Atlántica, durante una de las paradas realizadas en la ruta que dio comienzo a la jornada. / La Provincia

Grupo Fedola

Tras el recorrido, el programa continuó con el Círculo de Inspiración She’s Mercedes, en el que se desarrolló la mesa de diálogo Conectar para crecer, protagonizada por Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, como exponente de empresarias canarias que lideran organizaciones, impulsan talento y contribuyen al desarrollo de las islas, y conducida por la periodista Yara de León, profesional vinculada al sector de la automoción a través de Faconauto Canarias y Faconauto Woman.

Victoria López es referente del talento y liderazgo femenino presentes en el actual tejido empresarial de las islas. Al frente de una empresa familiar de capital netamente canario con una trayectoria destacada en turismo, restauración, servicios e innovación, compartió su visión sobre la capacidad de las empresas para generar desarrollo económico y social, destacando la importancia de la colaboración y las conexiones estratégicas como motor de desarrollo de nuevas oportunidades empresariales.

En este sentido, la presidenta de Grupo Fedola destacó que “hemos crecido porque se confió en nosotros, y porque teníamos al equipo adecuado, un equipo con mucho talento y no solo en el sector turístico. La empresa no depende de mí ni de nadie en concreto, depende de todos. Para nosotros, una empresa con más de 75 años de trayectoria y actualmente liderada por mujeres, la confianza y la conexión entre las personas son básicas”, destacó López.

Yara de León y Victoria López mantienen un diálogo inspirador bajo el título Conectar para crecer, al que se han sumado las asistentes al evento en diferentes momentos / La Provincia

Durante este diálogo también se reflexionó sobre cuestiones que forman parte de la realidad actual de muchas organizaciones canarias, como la sostenibilidad, la transformación tecnológica, la gestión de personas, la responsabilidad social corporativa y el desarrollo del talento local.

En referencia a la captación de talento, López señaló que “gestionar a las personas es más difícil que gestionar la cuenta de resultados". Asimismo, apuntó que "las nuevas generaciones no están dispuestas a vivir solo para trabajar. Hay que escucharlas, entender qué necesitan y adaptarse también a esa nueva forma de relacionarse con la empresa”.

Intercambio de experiencias e innovación

La iniciativa internacional She’s Mercedes, plataforma global que fomenta una comunidad de mujeres basada en el intercambio de experiencias, el liderazgo, la innovación y la movilidad, está inspirada en el espíritu pionero de Bertha Benz, la primera persona en realizar un viaje de larga distancia en automóvil en 1888. Su visión y hazaña demostró el potencial de una innovación que transformaría la movilidad y la sociedad.

Con Esencia Atlántica, Louzao Mercedes-Benz acerca por primera vez a Canarias esta propuesta, que recorrerá tres islas durante el mes de junio a través de una serie de encuentros exclusivos.

El ciclo continuará en Tenerife el 13 de junio, en el Gran Hotel Taoro, con Sandra García, odontóloga estética, empresaria, creadora de la marca personal Dr. S London e impulsora de la fundación Let Love Rule junto al músico Lenny Kravitz. La sesión, titulada Alcanzar nuevas alturas, abordará el liderazgo, la ambición y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento.

Un momento de la ruta organizada por Louzao Canarias en modelos sostenibles de Mercedes-Benz. / La Provincia

La edición canaria de She’s Mercedes concluirá en Lanzarote el 20 de junio, en el espacio La Honorable, con la participación de Antonia Varela, astrofísica, directora de la Fundación Starlight y referente en divulgación científica. El encuentro, bajo el título Innovación con propósito, pondrá el broche final al ciclo con una conversación sobre futuro, ciencia, empresa y territorio.

Sobre Louzao Mercedes-Benz

Louzao Mercedes-Benz es concesionario oficial de Mercedes-Benz en Galicia y Canarias, con una amplia trayectoria vinculada a la movilidad premium y a la excelencia en la atención al cliente. La compañía ofrece una experiencia integral que abarca la venta de vehículos nuevos y de ocasión, servicios de posventa, soluciones de movilidad y asesoramiento personalizado, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con sus clientes. A través de iniciativas como She’s Mercedes, Louzao refuerza además su compromiso con la generación de experiencias de valor y con el impulso de comunidades que fomentan el liderazgo, la inspiración y la creación de nuevas oportunidades.