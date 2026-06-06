Hombre de 70 años herido grave tras volcar un tractor en la Vega de San Mateo
El suceso tuvo lugar a las 13:34 horas en la calle Ariñez, donde el vehículo volcó y atrapó al conductor
Un hombre de 70 años ha resultado herido de carácter grave este viernes tras sufrir un accidente con un tractor en el municipio de Vega de San Mateo, en Gran Canaria. El suceso se produjo a las 13:34 horas en la calle Ariñez, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una persona había quedado atrapada bajo un tractor de obra tras el vuelco del mismo.
De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.A su llegada, el personal sanitario del SUC valoró y asistió al afectado en el lugar del accidente. El varón presentaba un traumatismo en el tórax de carácter grave, por lo que fue atendido y estabilizado antes de su evacuación.
Posteriormente, el herido fue trasladado en ambulancia hasta un campo de fútbol, donde, una vez estabilizado, fue evacuado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
En el dispositivo también participaron Policía Local y Protección Civil, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencia, mientras que los bomberos del Consorcio de Emergencias aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en el campo de fútbol. El 112 no ha facilitado más datos sobre las circunstancias del accidente.
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- Cierra la guardería Trapito de Ingenio: Adela se despide de sus 1.000 niños y niñas
- Un influencer denuncia una villa turística con más de 400 cucarachas en Gran Canaria
- Se vende' y 'se alquila': el centro comercial de Meloneras se lanza a las oficinas ante la caída del ocio
- La GC-1, al límite: más de 160.000 coches al día y una solución que no pasa por más carriles
- Estos son los cortes en Gran Canaria por la visita del papa León XVI: la GC1, la principal afectada
- Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
- La cubierta del nuevo Estadio de Gran Canaria absorbe casi la mitad del presupuesto