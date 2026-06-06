De Mogán al Vaticano: así es el rosario hecho con pino canario y aguacatero para el papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Gran Canaria dejará imágenes históricas, pero también un regalo cargado de simbolismo canario. El próximo 11 de junio, durante su encuentro en el muelle de Arguineguín, el pontífice recibirá un rosario artesanal elaborado con madera de pino canario y aguacatero de Mogán, una pieza única creada por el artesano local Doramas Hernández.

Detrás del obsequio no solo hay horas de trabajo manual y materiales vinculados al paisaje del sur de Gran Canaria. También hay una historia personal que ha convertido este encargo institucional en un recuerdo que el propio artesano espera que algún día herede su hija, nacida hace apenas dos meses.

La iniciativa partió de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que contactó directamente con Hernández para proponerle la creación de un regalo especial para León XIV.

La petición llegó en un momento de intensa actividad profesional para el carpintero, que inicialmente dudó por la falta de tiempo. Sin embargo, la posibilidad de participar en un acontecimiento que considera irrepetible terminó por convencerle.

"¿Cuándo se va a volver a dar que venga el Papa a Canarias y, en concreto, a Mogán, y que se me dé la oportunidad de fabricarle algo con mis manos?", reflexiona el artesano.

Para Hernández, el encargo ha supuesto uno de los trabajos más especiales de su trayectoria. No solo por el destinatario, sino por la dimensión histórica que atribuye a la visita del pontífice al municipio.

El significado oculto en cada una de las 53 cuentas

Nada en el rosario ha sido elegido al azar. La obra combina dos maderas profundamente ligadas a la identidad de Canarias.

Las cuentas destinadas a los Avemarías fueron elaboradas con madera de aguacatero, un árbol muy presente en el municipio y que simboliza la fertilidad de la tierra de Mogán. Para conseguir la materia prima, Hernández tuvo que desplazarse personalmente hasta una finca para recoger las ramas necesarias.

Las seis cuentas de mayor tamaño destinadas a los Padrenuestros y la cruz fueron realizadas con tea, la parte más resistente y valiosa del pino canario. Para el artesano, esta elección representa la fortaleza y la capacidad de resistencia del pueblo canario.

La pieza está compuesta por 53 cuentas torneadas, lijadas y ensambladas completamente a mano, en un proceso que se prolongó durante aproximadamente una semana de trabajo.

Aunque lleva años trabajando la madera, Hernández nunca había fabricado un rosario.

¿Cuándo se va a volver a dar que venga el Papa a Canarias y, en concreto, a Mogán, y que se me dé la oportunidad de fabricarle algo con mis manos? Doramas Hernández

El principal problema surgió cuando necesitó una broca específica para perforar las piezas. Tras buscarla sin éxito en Canarias, tuvo que recurrir a contactos en la península para conseguirla con urgencia.

Finalmente, la herramienta llegó a tiempo y permitió completar el proyecto dentro de los plazos previstos para la visita papal.

El rosario será entregado en una caja de madera de aguacatero también fabricada por el propio artesano. La caja incorpora un grabado realizado a fuego con la fecha del encuentro, el lugar de entrega y la firma del creador.

Un regalo para el Papa y un recuerdo para toda una vida

Más allá de su valor institucional, el trabajo tiene una dimensión personal profundamente especial para Hernández.

Mientras daba forma a cada una de las cuentas no pensaba en el Vaticano ni en la trascendencia mediática del acto. Su pensamiento estaba puesto en su hija recién nacida.

El artesano reconoce que imaginaba cómo, con el paso de los años, ella podría recordar que su padre fue el encargado de fabricar con sus propias manos un regalo destinado al máximo representante de la Iglesia católica.

"Esto el día de mañana también es para ella, un recuerdo de todo lo que hizo su padre", asegura.

Mogán enviará más regalos vinculados a Canarias

El rosario no será el único presente que viajará hasta manos de León XIV.

El Ayuntamiento de Mogán también entregará un cuadro del artista Marcelo Mellino centrado en el fenómeno migratorio que afecta al Archipiélago, además del libro 'Solo León', escrito por Nadia Jiménez y dedicado a la trayectoria del pontífice.

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Con estos obsequios, el municipio pretende mostrar al Papa tanto la identidad cultural de Canarias como algunas de las realidades sociales que marcan actualmente al Archipiélago.