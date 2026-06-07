Más de 23.000 personas llenan la Feria de las Oportunidades Fisaldo celebrada en Agüimes

Fisaldo, la Feria de las Oportunidades, cerró este domingo su 26ª edición con más de 23.000 visitantes en su primera celebración en el Recinto Ferial de Agüimes. La cifra supera la asistencia registrada en las cinco ediciones anteriores y consolida el evento como una de las principales citas comerciales de Gran Canaria.

Durante cinco días, casi 70 establecimientos participaron en la feria con descuentos y ofertas especiales en productos de moda, calzado, joyería, tecnología, decoración, artículos para el hogar y motor, entre otros sectores. La cita volvió a servir como escaparate para el pequeño y mediano comercio, que encontró en el evento una oportunidad para ganar visibilidad y dar salida a productos fuera de temporada.

Impulso al comercio local

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, valoró la respuesta del público en el nuevo emplazamiento y destacó que los comercios participantes pudieron aumentar ventas, liberar stock y darse a conocer ante miles de visitantes.

Además de la zona comercial, la feria contó con actuaciones de Los Salvapantallas, Stefan Navarro y Fijo Discontinuo, así como con un área de restauración con food-trucks.

Sorteos y próxima edición

Uno de los atractivos de esta edición fueron los sorteos de 30 cheques regalo de 100 euros de Dinero Fisaldo, canjeables en los establecimientos participantes, salvo en restauración y artículos de motor.

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Fisaldo está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con Cajasiete como colaborador oficial y la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes. Infecar ya trabaja en la próxima edición con el objetivo de seguir reforzando la relación entre la ciudadanía y el comercio de proximidad.