Más de 5.000 romeros y romeras acompañan a San Antonio 'El Chico' de Mogán

Mogán volvió a rendirse a la tradición y la devoción a San Antonio “El Chico” con la celebración de su esperada romería-ofrenda, uno de los actos más representativos del calendario festivo del municipio. El casco histórico se llenó ayer de música, color y fervor romero con la participación de más de 5.000 personas que acompañaron a las dieciséis carretas participantes en su recorrido.

Desde primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes se congregaron en Los Llanos para preparar una comitiva que volvió a demostrar el fuerte arraigo de esta tradición. Ataviados con vestimenta típica canaria y al ritmo de isas, folías y malagueñas, los romeros recorrieron las calles más emblemáticas hasta llegar al Parque Nicolás Quesada, donde tuvo lugar la ofrenda al santo.

La jornada comenzó con la Misa del Romero, acompañada por la Parranda de Escuelas Artísticas de Mogán. Durante la ceremonia, el párroco Fernando García bendijo un rosario elaborado con madera de aguacatero y tea de pino canario, obra del artesano local Doramas Hernández, que será entregado como obsequio al papa León XIV.

Bailadores de El Hierro

Uno de los momentos más emotivos llegó con la salida de la imagen de San Antonio “El Chico” del templo, anunciada por el repique de campanas. La Agrupación Folclórica La Sabinosa, procedente de El Hierro, acompañó el traslado con sus característicos sonidos de pitos, chácaras y tambores, aportando solemnidad al recorrido.

La alcaldesa, Onalia Bueno, junto a la corporación municipal, encabezó la representación institucional en la ofrenda. Como gesto simbólico, se repartieron entre los asistentes cientos de barquillos rellenos de crema de gofio, en homenaje a la tradición gastronómica canaria.

Las carretas, elaboradas por distintos colectivos vecinales, volvieron a ser uno de los principales atractivos. Cada una destacó por su originalidad y vinculación con la identidad local, mostrando elementos tradicionales y productos de la tierra y del mar, que posteriormente fueron entregados como ofrenda.

La música tradicional acompañó en todo momento gracias a la participación de parrandas y agrupaciones folclóricas de varias islas, creando un ambiente festivo que se prolongó hasta la noche. Todos los productos recogidos durante la romería se destinarán a Cáritas.

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Tras la ofrenda, la imagen del santo regresó a la iglesia acompañada nuevamente por La Sabinosa, mientras los asistentes entonaban el tradicional Canto de Los Pajaritos. La jornada continuó con el Baile de Taifas en el Parque Nicolás Quesada y verbenas en distintos puntos del municipio.