La Aldea se levanta contra las jaulas marinas en su costa

Cientos de manifestantes se concentraron este domingo en el muelle de La Aldea de San Nicolás para mostrar su rechazo al proyecto de instalación de granjas marinas en la costa del municipio. La movilización, convocada por Greenpeace y respaldada por colectivos ecologistas y vecinos, reunió a unas 1.000 personas, según los organizadores, en una jornada marcada por pancartas y consignas como "La Aldea con la pesca artesanal", "Playas contaminadas, jaulas no" o "Chernes sí, lubinas no".

El proyecto, promovido por la empresa Gran Canaria Bass Company SL, con un 90% del capital procedente de los Emiratos Árabes, contempla la instalación de 24 jaulas marinas destinadas a la producción anual de hasta 5.400 toneladas de lubina, en una superficie de más de 470.000 metros cuadrados frente al Andén Verde. La iniciativa, aún pendiente de obtener el visto bueno ambiental, ha generado una fuerte contestación social en el municipio.

La protesta ha reavivado el debate sobre un plan que lleva años en tramitación y que, según muchos vecinos, había pasado desapercibido. El rechazo se ha visto reforzado por recientes episodios de contaminación marina, por experiencias previas en otras zonas de la isla, como Telde, donde existen instalaciones similares.

Movilización en contra de las jaulas marinas en La Aldea de San Nicolás. / La Provincia

Posibles impactos ambientales de la acuicultura industrial

Los opositores advierten de los posibles impactos ambientales de la acuicultura industrial, señalando el uso de antibióticos y sustancias químicas, la acumulación de residuos orgánicos y el riesgo para especies protegidas como el angelote. También alertan de la cercanía del proyecto a espacios naturales protegidos, como Tamadaba y los sebadales de Güi-Güi, dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Además, subrayan que la producción estaría destinada principalmente a la exportación, cuestionando su contribución a la soberanía alimentaria del archipiélago. En este sentido, defienden modelos alternativos como la pesca artesanal, a la que consideran más sostenible y arraigada en la tradición local.

El proceso administrativo del proyecto se inició en 2022, en el marco del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura aprobado en 2018. Aunque inicialmente se tramitaba por la vía simplificada, en abril de 2025 la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental determinó que debía someterse a un procedimiento ordinario al considerar que podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

La movilización coincide con la víspera del Día Mundial de los Océanos, una fecha que los convocantes aprovecharon para reivindicar la protección de un entorno que consideran clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Durante la jornada, los participantes hicieron un llamamiento a frenar el proyecto y a preservar el litoral de La Aldea, al que calificaron como un enclave de alto valor ecológico a nivel internacional.

Los organizadores concluyeron la protesta con un mensaje contundente contra la instalación de piscifactorías en la zona, insistiendo en la necesidad de priorizar la conservación del medio marino frente a intereses industriales.