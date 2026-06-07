La Atalaya de Santa Brígida cuida a su enfermera rural Maisi Díaz

La comunidad de La Atalaya de Santa Brígida le devolvió a la enfermera Maisi Díaz un poquito de todo lo que ha dado ella a lo largo de 23 años de cuidados y también de ternura y acompañamiento. La sanitaria rural lleva más de dos décadas prestando sus servicios en el consultorio médico de este barrio satauteño, donde ha desarrollado una intensa labor asistencial, comunitaria y domiciliaria. El acto, impulsado por la Asociación de Vecinos Cataifa, de La Atalaya con motivo del Día de la Enfermería, reconoció recientemente una trayectoria marcada por la cercanía con los pacientes y sus familias y también por su implicación en la vida social del entorno.

Díaz, que también vive en Santa Brígida, explica que se siente «muy querida y valorada» por la población a la que atiende, y admite que el reconocimiento le ha provocado emoción y nerviosismo a partes iguales. «Cuido y me siento cuidada», resumió al hablar del vínculo construido durante todo este tiempo con las familias talayeras.

Actualmente, la enfermera atiende en torno a 25 personas en sus domicilios, a las que realiza seguimientos, curas, extracciones y atención de patologías crónicas, además de las visitas a quienes no pueden desplazarse hasta el centro por motivos de movilidad o situación social. También participa en tareas de educación para la salud, promoción sanitaria y actividades comunitarias y escolares. En un lugar como La Atalaya, señaló, «la accesibilidad es limitada y las barreras arquitectónicas hacen que la atención domiciliaria tenga un peso muy importante en la actividad diaria».

La enfermera rural

Maisi Díaz reivindica la figura de la enfermera rural como una realidad marcada por la dispersión geográfica, la accesibilidad y las características sociales y culturales de estas zonas, distintas a las urbanas. Para ella, trabajar en el ámbito rural exige una sensibilidad especial y una relación muy estrecha con la población.

La profesional recuerda que su relación con La Atalaya se ha forjado poco a poco durante 23 años de trabajo continuado, hasta convertirse en una vecina más del barrio. «Me siento aquí muy querida. La verdad es que ha sido un trabajo de años», afirma, subrayando la generosidad con la que, según dice, la comunidad la ha acogido en sus casas y en su vida cotidiana.

Uno de los aspectos que más valora de su experiencia es precisamente la atención a domicilio, donde ha podido acompañar a las personas desde espacios íntimos y con realidades sociales muy distintas. A su juicio, el hecho de que las familias la reciban en sus hogares, la inviten a un café o incluso le ofrezcan comida, refleja la confianza que ha sabido ganarse con el tiempo.

Imagen del homenaje que la Asociación de Vecinos Cataifa de La Atalaya bridó a Maisi Díaz con motivo del Día de la Enfermería. / LP/DLP

También destaca el equipo humano con el que trabaja, al que define como una especie de familia profesional, tanto en el consultorio como en el centro de salud. Esa red de apoyo, dice Maisi, hace que el día a día sea «mucho más fácil» y permite sostener una atención más cercana y humana con sus pacientes.

Otro de los motivos por los que se siente afortunada es el ambiente de trabajo. La enfermera afirma que en el consultorio y en el ambulatorio ha encontrado un equipo con mucha capacidad de acogida y acompañamiento, hasta el punto de que lo considera casi una familia profesional. Esa red de apoyo, asegura, hace más llevadero un trabajo tan exigente como el suyo.

El grupo activo de mujeres

También destaca la labor comunitaria que se ha desarrollado en el centro desde su apertura. Entre las iniciativas que más valora está el grupo de mujeres que se reúne una vez por semana para moverse, meditar, hacer relajación y compartir un espacio de encuentro orientado a la salud integral y que nació después de la pandemia. Para ella, ese proyecto ha sido uno de los grandes logros de estos años porque permite cuidar también el bienestar emocional y social de las personas de su entorno.

Su veteranía y el compromiso que mantiene con su labor sanitaria también le permite dar consejos a quienes se incorporan ahora a la profesión. Les recomienda vocación, ganas de ayudar y, sobre todo, una calidad humana que vaya más allá de la técnica. «El mirar a la persona, el escuchar, el ir», resume, convencida de que el vínculo humano es muchas veces tan terapéutico como el propio tratamiento.

El homenaje vecinal que recibió de la Asociación de Vecinos Cataifa, llega, además, en un momento en que la labor de los profesionales sanitarios de Santa Brígida tiene una fuerte presencia comunitaria. La propia Zona Básica de Salud impulsa cada año jornadas de salud y bienestar con actividades abiertas a la población, una línea de trabajo en la que participan distintos profesionales del municipio. Ese contexto ayuda a entender el papel que Maisi Díaz ha desempeñado durante más de dos décadas dentro de una red de atención cercana y participativa.

Maisi admite que este reconocimiento le ha emocionado especialmente porque procede del barrio al que dedica su día a día. Aunque aún le quedan ocho años para jubilarse, el homenaje simboliza ya una trayectoria larga, constante y muy vinculada a La Atalaya. Para el vecindario, su figura representa una manera de ejercer la enfermería basada en la confianza, la escucha y la presencia continua. El homenaje no solo celebra su trabajo, sino también una forma de entender la sanidad desde la proximidad y la comunidad.

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En La Atalaya, Maisi no es únicamente una enfermera. Es una presencia cotidiana, una referencia sanitaria y una parte más de la vida del barrio.