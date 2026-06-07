Fefi Caballero, medio siglo dando la hora en Ingenio

Jean Pierre Reichen llegó desde Suiza a Ingenio a mediados de los años 70. Vino a Gran Canaria aconsejado por los médicos de su país por los problemas pulmonares que arrastraba. Dedicado al mundo de la relojería en ferias y diferentes países, decidió poner su primera joyería y relojería en el centro comercial CITA esa misma década en una zona turística que comenzaba a consolidarse. La vida la hacía en el pueblo, y por esas costumbres de rebautizar a los que llegaban y la confianza, pronto pasó a ser llamado popularmente ‘Juan Pedro’.

La gente que frecuentaba el cafetín López en aquella época le aconsejaba montar un negocio similar en Ingenio. El lugar elegido para ello fue la actual León y Castillo, en la zona de El Ejido, una calle por donde pasaba todo el mundo al ser la vía que unía los municipios de Telde y la Villa de Agüimes, y que era la única que había para ir al Sur o a Las Palmas de Gran Canaria. Juan Pedro abrió las puertas de Relojería Suiza el 16 de diciembre de 1976, y aún sigue abierta con la ingeniense Fefi Caballero al frente.

Fefi Caballero entró a trabajar en La Suiza, como se le conoce en el municipio, desde el primer día que Juan Pedro abrió las puertas de su negocio. A partir de ese momento su destino quedó ligado a las manecillas del reloj casi por azar o por la necesidad de la época. Tras todos estos años detrás del mostrador se resiste a jubilarse aún por un profundo sentido de responsabilidad con sus vecinos y con el tejido comercial de su municipio.

El motor del negocio

La empresaria recuerda a su padre, que regentaba una carpintería de aluminio. En 1975, recibió el encargo de diseñar e instalar la entrada de escaparates del nuevo local en la zona. Por aquellas mismas fechas, una joven Fefi Caballero acababa de terminar sus estudios de administrativo en la Universidad Laboral. Como cualquier recién graduada, se encontraba presentando currículum en diversas empresas. Sin embargo, la oportunidad llamó a su puerta a través de su padre. Al enterarse de que Jean Pierre buscaba personal, el padre de Fefi se interesó por las condiciones.

La joyería la abrió el suizo Jean Pierre Reichen en 1976 y fue la primera en el municipio

El propietario suizo realizaba las entrevistas en una oficina en Las Palmas y Fefi acudió, compitiendo con una larga cola de aspirantes, y ella fue la seleccionada. Lo aceptó por la insistencia de su padre, con la intención de estar un tiempo mientras seguía buscando trabajo en lo suyo. 17 años tenía. Y lo que comenzó como un empleo temporal mientras se preparaba para «marcharse» a otro sector, se convirtió en la aventura de su vida.

Traspaso del negocio

Jean Pierre Reichen comenzó a delegar cada vez más responsabilidades en ella, al punto de reconocer que ella era el verdadero motor del establecimiento. «Fefi, el alma de este negocio es usted», le decía con su habitual caballerosidad y educación. Tras diez años compartiendo el mostrador, y después de un periodo en el que trabajaron como socios para que Fefi se adaptara a la transición, Reichen le traspasó por completo el negocio.

El camino a lo largo de estos 50 años ha tenido de todo. Fefi recuerda con nitidez los inicios dorados, una época en la que el negocio «subió como la espuma» gracias al auge turístico del sur de la isla. Eran tiempos de actividad frenética. La joyera recuerda que en El Ejido había hasta un Banco Hispanoamericano, y las guaguas de turistas llegaban para comprar calados en la casa de Anita Segundina. El trasiego de extranjeros era tal que también fueron de los primeros en poner en el negocio el pago con tarjetas de crédito diners club y American Express a finales de los años 70. «Y en esa época aquí desconocíamos lo que era una tarjeta de crédito, pero los turistas cuando veían la pegatina entraban a comprar», rememora.

Pero el comercio local también sabe de sacrificios. A Fefi le tocó lidiar con la crisis turística y de huelgas del Sur, la durísima recesión económica de 2008, que la obligó a quedarse sola al frente del negocio y prescindir de su empleada, y más recientemente, el impacto de la pandemia.

El negocio también ha sido escenario de momentos de enorme emotividad. Pedidas de mano sorpresa organizadas en la propia tienda, bromas familiares con complicidad de Fefi y declaraciones de amor de rodillas cuando aún ni existían los teléfonos móviles para inmortalizarlas.

Tanta era la confianza y el desfile de vecinos y vecinas por el local que el propio Jean Pierre le decía a Fefi, entre divertido y abrumado que no se había equivocado al elegirla para ponerse al frente de su negocio. «Voy a poner aquí un consultorio ginecológico, pediátrico, psicológico... ¡de todo!» bromeaba el suizo. Y es que la relojería se convirtió en un lugar donde la gente no solo iba a arreglar sus relojes o comprar joyas, sino a desahogarse y buscar consejo. «El haber aprendido a escuchar me ha enseñado a empatizar, a suavizar el carácter», reflexiona Fefi sobre el trato cercano y de barrio que caracteriza al comercio de pueblo.

Lo que comenzó como un empleo temporal se convirtió en la aventura de su vida

A sus 66 años y con cinco décadas de cotización a sus espaldas, Fefi reconoce que ya debería estar jubilada, pero confiesa que le cuesta dar el paso por un profundo sentido de la responsabilidad. Siente la necesidad de proteger la zona y mantener vivo un nombre que sirve de imán y estímulo para que otros comercios se atrevan a abrir al lado o en la misma calle.

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El compromiso de Fefi Caballero con Ingenio ha ido mucho más allá de las cuatro paredes de su joyería. Preocupada por el futuro del sector junto a otras dos comerciantes del municipio, decidió pasar a la acción y crear Incae (Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal), que siente «como un niño que he criado y que protejo», afirma con orgullo mientras espera celebrar en diciembre el 50 aniversario de Relojería Suiza. Toda su vida. n