La guerra de las hamacas en el faro de Maspalomas

La solicitud ante el departamento de Costas del Gobierno de Canarias por parte de una empresa para ocupar una parte del dominio público junto al faro de Maspalomas para instalar 70 hamacas ha encontrado con el rechazo de los grupos ecologistas y colectivos como SOS Maspalomas que, a través de alegaciones, ya han reclamado al ejecutivo regional que deniegue esa solicitud, según informó este domingo en un comunicado.

En la nota, la organización sostiene que esa petición se trata de un «intento de apropiación privada» de uno de los espacios más emblemáticos de Maspalomas, junto al BIC del Faro de Maspalomas. La empresa promotora es IFA Hotel Faro Maspalomas, del grupo Lopesan. El proyecto está actualmente en fase de exposición pública y en periodo de alegaciones. De aprobarse, la instalación se ejecutaría justo enfrente del hotel, en un espacio público de unos 700 metros cuadrados.

SOS Maspalomas sostiene que «resulta incomprensible» que vuelva a plantearse «la implantación de un negocio privado sobre un enclave que ya fue objeto de actuaciones administrativas y judiciales precisamente para impedir su ocupación» y solicita a la Dirección General de Costas que «deniegue la autorización solicitada por IFA Hotel Faro Maspalomas S.A.U», aplicando los principios de prevención, cautela y protección efectiva del dominio público.

Según la empresa, que subraya que "no supone la privatización del espacio", la actuación propuesta «mantiene íntegramente» el carácter público del espacio, siendo compatible con su uso general y con la «preservación de los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos del entorno». También recuerda que este tipo de instalaciones «existen en numerosos puntos del litoral español» y se desarrollan sobre dominio público mediante las correspondientes autorizaciones administrativas.