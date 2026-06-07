Miles de personas convierten la Feria del Manga de Telde en un éxito de público

La II Feria del Manga de Telde cerró este domingo sus puertas tras tres jornadas de intensa actividad con una respuesta de público que superó las previsiones de la organización. Miles de personas pasaron por el recinto para participar en una programación que creció en contenidos, espacios y propuestas relacionadas con el manga, el anime, los videojuegos, el cosplay, la ilustración y la cultura japonesa.

La elevada afluencia de visitantes confirmó la consolidación de un evento que en apenas dos ediciones ha logrado situarse entre las principales citas dedicadas a la cultura pop y al ocio juvenil en Canarias. La feria reunió a aficionados de distintos puntos de la isla y del archipiélago, generando una importante actividad durante todo el fin de semana.

La edición de este año destacó por el incremento de la oferta de actividades y por la ampliación de los espacios dedicados a exposiciones, concursos, talleres, exhibiciones y encuentros con creadores. El crecimiento experimentado respecto a la primera edición permitió atender a un mayor número de asistentes y diversificar la programación para públicos de diferentes edades.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró positivamente el desarrollo del encuentro y destacó la capacidad de la ciudad para acoger eventos de gran formato capaces de atraer visitantes y dinamizar la actividad local. Asimismo, agradeció la implicación de la organización, el voluntariado, las empresas colaboradoras, los artistas participantes y el público asistente.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo, Juan Martel, señaló que esta segunda edición ha supuesto un importante crecimiento tanto en número de actividades como en participación, lo que refuerza la apuesta municipal por una programación cultural diversa y dirigida a nuevos públicos.

Impulso al talento canario

Uno de los aspectos más destacados de la feria fue la presencia de jóvenes artistas e ilustradores de Canarias, que encontraron en el evento un espacio para dar a conocer su trabajo y establecer contacto con aficionados y profesionales del sector.

El aumento de expositores y creadores locales consolidó además el papel de la feria como plataforma de promoción del talento emergente vinculado al mundo de la ilustración, el diseño y la cultura japonesa.

Impacto económico en la ciudad

La celebración del evento también tuvo repercusión en la economía local. Durante el fin de semana, establecimientos de restauración, cafeterías y comercios registraron un incremento de clientes vinculado al flujo de visitantes que acudió a la feria.

Desde el Ayuntamiento se destacó la colaboración de asociaciones, colectivos, empresas y profesionales que han contribuido al crecimiento de una iniciativa que amplía cada año su alcance y repercusión.

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Con el cierre de esta segunda edición, la Feria del Manga de Telde da un nuevo paso en su consolidación como uno de los encuentros culturales y de ocio juvenil con mayor proyección de Canarias, dejando abierta la puerta a futuras convocatorias con una programación cada vez más amplia y participativa.