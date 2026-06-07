Moya reúne música, ganado y tradición en las fiestas de San Antonio

La Villa de Moya vivió este fin de semana una de las citas más destacadas de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, con una programación que combinó música, actividades familiares, tradición y sector primario. El municipio volvió a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes, que participaron en diferentes actos desarrollados el sábado y hoy domingo.

La actividad comenzó en la tarde del sábado con propuestas dirigidas al público infantil, entre ellas talleres y castillos hinchables, antes de dar paso a uno de los momentos más esperados del programa festivo: San Antonio Suena. La cita musical reunió a numerosas personas en una noche de conciertos que se prolongó hasta la madrugada.

Sobre el escenario actuaron Maldita EGB, The Miracle Band con su tributo a Queen, Los Salvapantallas y Furia Joven, mientras que dj Ulises Acosta fue el encargado de mantener el ambiente entre actuaciones. La convocatoria registró una notable afluencia de público y se consolidó como uno de los actos musicales centrales de las fiestas.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, destacó que el fin de semana volvió a demostrar la capacidad de las fiestas para «reunir a personas de distintas generaciones» en torno a una programación diversa. Según señaló, San Antonio de Padua representa "convivencia, cultura, tradición y dinamización social y económica para el municipio".

Por su parte, el concejal de Festejos, Octavio Suárez, valoró la respuesta del público a San Antonio Suena, especialmente después de que el acto Moya Vibra tuviera que ser aplazado el viernes por las condiciones meteorológicas. El edil subrayó que la participación ciudadana confirmó las ganas de disfrutar de las fiestas y el buen ambiente generado durante la noche. La programación continuó ayer por la mañana con la tradicional Feria de Ganado, celebrada en el recinto ferial La Fragata. La cita volvió a despertar el interés de numerosas personas y puso en valor el papel del sector primario en la historia, la economía y la identidad de la Villa de Moya.

Una cita que refleja la esencia de la Villa

Durante la jornada se celebraron exhibiciones de trilla, enganche de ganado caballar, concurso de arrastre, muestra de trasquila y una exhibición del Presa Canario. Estas actividades permitieron acercar al público el trabajo vinculado al campo y a la ganadería, además de mostrar prácticas tradicionales que siguen formando parte del patrimonio cultural del municipio.

Uno de los jóvenes ganaderos que participó en la Feria de Ganado de San Antonio de Moya. / LP/DLP

La concejala de Desarrollo Local, Belén Rivero, destacó que la Feria de Ganado representa «una de las citas que mejor refleja la esencia de Moya». Rivero señaló que este encuentro permite reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivas las tradiciones rurales y trasladar ese legado a las nuevas generaciones.

El fin de semana festivo también estuvo marcado por la celebración del Corpus Christi, que completó una programación centrada en la identidad local y en la participación comunitaria. La combinación de música, actos familiares y actividades tradicionales volvió a situar a Moya como uno de los municipios de referencia del calendario festivo de Gran Canaria.

Con este segundo fin de semana de actos, las fiestas de San Antonio de Padua avanzan con una programación que mantiene el equilibrio entre propuestas de ocio, cultura popular y reconocimiento al sector primario. El Ayuntamiento destaca la respuesta del público y la implicación de colectivos, participantes y vecinos en una celebración que refuerza el vínculo del municipio con sus tradiciones.

El programa de las fiestas de San Antonio de Padua de la Villa de Moya continúa el martes, a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura, con las XIX Jornadas de Música de Cámara, con un concierto de piano a cargo de Javier Sosa. El miércoles, a las 19.00 horas en el mismo lugar, inauguración de la exposición multidisciplinar de final de curso de la Universidad Popular. El jueves, a las 18.00 horas, juegos infantiles tradicionales en la calle Miguel Hernández y a las 20.00 horas, el espectáculo de José Carlos Campos, Una noche en Magdalá, también en la Casa de la Cultura.