El pregón del profesor Juan Gabriel Cruz abre las fiestas de San Pedro del Valle de Agaete

El Valle de Agaete dio inicio a las fiestas en honor a San Pedro Apóstol con un pregón cargado de emoción, recuerdos y sentido de pertenencia, protagonizado por el vecino Juan Gabriel Cruz Rosario, quien invitó a sus paisanos a “seguir haciendo Valle”.

El acto, celebrado este 6 de junio en una plaza abarrotada, contó con la presentación de Águeda Rosario Sosa y marcó el arranque oficial de un programa festivo muy esperado en el municipio. Cruz, profesor de Diseño Gráfico e hijo del pueblo, ofreció un discurso cercano y emotivo en el que reivindicó sus raíces y el valor de las tradiciones que definen la identidad del Valle.

Durante su intervención, el pregonero realizó un recorrido por sus vivencias ligadas a estas fiestas, evocando momentos compartidos en familia, las verbenas, la romería, los bochinches o el tradicional rancho canario del día grande. “Es un privilegio haber nacido aquí”, expresó, destacando el vínculo emocional que mantiene con su tierra y con unas celebraciones que, aseguró, “se sienten desde finales de mayo”.

Uno de los pasajes más significativos fue su referencia a la Rama de San Pedro, tradición que ha marcado su vida desde la infancia y a la que lleva más de 25 años acudiendo de forma ininterrumpida para cumplir su promesa. También tuvo palabras de recuerdo para quienes ya no están, subrayando el componente emocional y espiritual de estas fiestas.

"Fortalecer el sentimiento de comunidad"

Cruz compartió además experiencias personales en las que la celebración ha estado presente, como el día en que defendió su Trabajo Final de Grado y, tras finalizar, regresó al Valle para celebrar junto a los suyos. “Hay cosas que no se pueden explicar, solo se sienten”, afirmó.

En su mensaje, hizo un llamamiento a preservar la esencia del barrio y proteger su identidad frente a los cambios sociales, apostando por mantener vivas las tradiciones, fortalecer el sentimiento de comunidad y evitar la pérdida de identidad vinculada, entre otros factores, al crecimiento del alquiler vacacional. “Debemos cuidar este legado y transmitirlo con responsabilidad”, señaló.

Como padre, expresó su deseo de transmitir ese amor por el Valle a las nuevas generaciones y se comprometió a seguir implicado en la vida festiva, incluso formando parte de la Comisión de Fiestas en el futuro.

El pregón concluyó con una petición clara a sus vecinos y vecinas: “Sigamos haciendo Valle”, una frase que resonó entre los asistentes como símbolo de unidad y compromiso colectivo.

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Tras el acto, la celebración continuó con una verbena a cargo de las orquestas Acuarela y +Candela. Las fiestas proseguiránhpy con una feria comercial de productos locales y actuaciones musicales, dando continuidad a un programa que llenará de actividad y tradición las calles del Valle de Agaete.