La tecnología aterriza en las plataneras de La Aldea: una oruga teledirigida parecida a un 'tanque' única en Canarias optimiza tratamientos agrícolas y ahorra costes

Es una máquina pulverizadora única en Canarias en el sector platanero. Se trata de algo parecido a un dron terrestre que se maneja de forma autónoma a distancia entre hileras de plataneras para labores de atomizador, lo que permite llevar a cabo tratamientos fitosanitarios, abonos y lavados de cultivos, y que se mueve como si fuera un pequeño tanque de guerra con sus orugas. Este aparato que ha traído en exclusividad el empresario agrícola de La Aldea Óliver Montesdeoca supone un paso adelante para hacer la vida más fácil al campo, ahorrando costes. «Estuve buscando durante casi ocho meses algo electrónico que aportara soluciones en el campo». De esta forma, Montesdecoa comenzó a rastrear hace un par de años equipos innovadores, hasta que encontró la solución en un fabriante chino.

El empresario reconoce que tenía dificultades para encontrar mano de obra especializada. A esto se suma que hacía las labores con un tractor, lo que supone también un riesgo añadido de seguridad, tanto por en su manejo como en la aplicación de los productos.

Al descubrir esta unidad, se echó la manta a la cabeza, la pagó y mandó a pedir este vehículo sin encomendarse a nadie. En marzo llegó a su pueblo, tras lo cual estuvo dos meses en constante comunicación con la fábrica para poder descubrir sus secretos y optimizar el rendimiento. Ahora, asegura, la experiencia le está dando la razón a la decisión que tomó.

Vigilando desde la playa

«El otro día podía ver lo que hacía mientras yo estaba en la playa», señala de forma gráfica, ya que este ‘operario’ no sabe de horarios y jornadas, ya que está disponible en cualquier momento del día para ponerse en marcha mientras sortea las hileras de plataneras.

Los números, asegura, le han confirmado el acierto de la decisión tomada, tanto en el coste de la mano de obra como en su uso. Entre lavar y los aminoácidos le cuesta a razón de 80 euros al día. Con eso evita la presencia de un operario que hasta ahora hacía el mismo trabajo, a lo que se suma la contratación de otro trabajador para otras tareas. Esto supone que, a grandes rasgos, puede tener amortizada en poco más de un año esta oruga de la que ahora se ha convertido en distribuidor exclusivo para España, y cuyo coste ronda los 20.000 euros. Como comparación, el agricultor detalla que existen otras marcas cuyos precios se disparan hasta los 60.000 y 70.000 euros.

Óliver Montesdeoca garantiza que es la única máquina autónoma atomizada operativa en Canarias, si bien asegura que existen otras de características distintas. «Los robots tienen otro concepto».

Seguimiento por GPS y 2,20 metros de largo

La oruga funciona con un GPS al que se le aporta mediante una programación las instrucciones de uso y el circuito que quiere que haga la máquina. Se puede hacer desde el propio teléfono móvil, con un mapa de zonas en el que se quiere que lleve a cabo las tareas. Además, el sistema el sistema para moverse mediante orugas facilita su movilidad en terrenos de tierra complicados, incluida la presencia de vegetación en el suelo.

En general, su capacidad es de unos 550 litros. Para hacernos una idea, por hectárea se usan entre 700 y 900 litros de caldo, como se denomina. En cualquier caso, insiste en que dependerá de la abertura de las boquillas, ya que varía la intensidad del rocío.

De ahí que el rendimiento práctico depende del volumen que se esparza en las tareas de fumigado. Es decir, de la programación de las boquillas para aplicar los aminoácidos, lavar los cultivos o si se dirigen a los hijos.

Cuando se realiza un lavado tarda unas tres horas por hectáreas y gasta unos 4.500 litros de caldo. Si son aminoácidos, 600 litros por hectárea y tarda unos 40 minutos. El empresario destaca que se trata de una máquina pionera y única en Canarias, que emplea las nuevas tecnologías.

La oruga mide 2,20 metros de largo, por 1,10 metros de alto y la misma medida de ancho. Se puede operar a una distancia de aplicación de unos 120 metros, aunque en el móvil es otra cosa bien distinta. Y funciona de forma autónoma, como lo puede hacer un aparato no tripulado aéreo (dron). Eso sí, esta opera en tierra firme, como si fuera un coche a escala teledirigido.

Experimentación con tomates

El empresario, que va a cumplir 45 años, detalla que la oruga tiene una velocidad que oscila entre el kilómetro y los 3,5 kilómetros por hora. «Mis fincas tienen preparadas la serpiente», señala sobre la metodología de trabajo.

Además de las plataneras, Montesdeoca ha realizado alguna prueba con esta máquina en fincas de tomates para evaluar su utilidad y abrir nuevos nichos de oportunidad.

Montesdeoca estudió en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas técnico superior en gestión y organizaciones agropecuarias, realizando en estos momentos también labores de asesoría a otros colegas, al margen de llevar sus explotaciones. Tras formarse, trabajó en una empresa familiar hasta su cierre; y más tarde tuvo alguna experiencia con el cultivo del papayo.

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El primer teniente alcalde de La Aldea, Víctor Hernández, destacó tras realizar una visita a la finca para comprobar la operatividad del sistema autónomo la importancia de que agricultores del municipio apuesten por la modernización e innovación. «La agricultura de La Aldea siempre ha sido un referente de esfuerzo, calidad e innovación. Nuestros agricultores aldeanos han destacado históricamente por estar a la vanguardia en las explotaciones agrícolas, adaptándose a los nuevos tiempos e incorporando mejoras que hacen más competitivo y fuerte al sector». El concejal del PP destacó que esta máquina supone un importante avance para el campo.