Yonay Concepción, director técnico de Salto de Chira: "La obra está por encima del 60% de ejecución"

¿Cómo recuerda la primera vez que tuvo conocimiento del proyecto de Salto de Chira?

La primera noticia que tuve del proyecto fue en el año 2007, cuando Endesa plantea lograr el aprovechamiento hidroeléctrico de los dos embalses de Chira y Soria. Posteriormente, en el año 2010 redactamos el pliego de la concesión administrativa con mucha ilusión, porque realmente para un ingeniero, enfrentarse a todo lo que es un aprovechamiento hidroeléctrico es una oportunidad única en la vida.

¿Cómo llega a dirigirlo?

El gerente del Consejo Insular de Aguas me incorpora al equipo técnico y después al desarrollo de los proyectos. Fue un proceso bastante largo. Endesa entrega el primer proyecto en el año 2012, cuando era nuestro concesionario. Posteriormente, por la modificación legislativa, nuestro concesionario es Red Eléctrica, que se incorpora en el año 2015. Pues entre 2012, que es el primer proyecto, y el año 2020, el último que se tramitó y el que actualmente se está ejecutando, el trabajo va supervisado siempre por la gerencia del organismo, quien decidió que la dirección técnica tenía que llevarla yo.

¿Cuál es la diferencia entre ese primer proyecto y el que se está llevando actualmente a cabo?

La diferencia es total. El primer proyecto de Endesa, que es una empresa generadora, consistía en producir energía en unos momentos y consumir en otros, de tal forma que por la diferencia de precios entre la generación y la demanda, obtiene su beneficio. Mientras que el proyecto actual es una central totalmente diferente. Conforme a la ley 17/2013, tiene tres funciones principales: dar garantía de suministro, seguridad al sistema e integrar energía renovable no gestionable. Y para eso el titular de la instalación tiene que ser el operador del sistema que es Red Eléctrica de España. Eso condiciona totalmente el diseño.

¿En qué sentido cambió?

La central tiene que ser capaz de adaptarse en todo momento a la variación que tengan las energías renovables. Para eso el desarrollo que incorpora es muy avanzado. Concretamente, la central es capaz de operar en cortocircuito hidráulico e incorpora un convertidor electrónico de potencia, que le permite tener mucha flexibilidad para adaptarse a la generación renovable.

¿Cómo es su día a día actualmente?

Bueno, yo tengo un despacho en la obra y tengo otros en Las Palmas de Gran Canaria, en las oficinas del Consejo Insular de Aguas. Comparto mi tiempo con tareas diferentes de mi propio puesto con la dirección técnica del proyecto, que son muchas horas diarias. Al final cuando vas a la obra, sales por la mañana temprano y terminas llegando a casa a las ocho o a las nueve de la noche. Es una dedicación muy grande, pero estos son proyectos que se dan una vez en la vida. Es una oportunidad para un ingeniero y yo creo que es el legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras, con lo cual es un orgullo estar contribuyendo en este proyecto.

Oficialmente la obra comenzó en 2022, ¿por qué se empezó a excavar en octubre de 2023?

Porque fueron diferentes contratos. La obra empieza el 17 de febrero del año 2022 y arranca con el primer elemento, que es la planta desaladora. Y luego la excavación del túnel de acceso, que comenzó el 2 de octubre del año 2023.

¿Cuántas empresas se han contratado y subcontratado durante la obra?

Subcontratado, muchísimas. Es difícil poder citarlas a todas, además que sería injusto, porque seguro que me dejaría alguna atrás. Pero las contratas principales han sido: Tedagua para la planta desaladora, la restauración y la impulsión; la obra subterránea a la UTE, formada por Dragados, Cobre Infraestructuras Hidráulicas y Obras Subterráneas. Y la línea de evacuación de la energía que generamos en la central fue desarrollada por Moncisa.

¿Qué caminos se han trazado para acceder a las obras?

Básicamente son tres. El primero cruza a lo largo de la coronación de la presa de Soria y nos permite llegar al túnel de acceso secundario. El segundo es el que denominamos el acceso principal, que discurre a lo largo del barranco de Arguineguín hasta la zona del Caidero. Y el tercer acceso es el que permite llegar a la presa de Chira, en la zona del Lomo de la Palma. Este último es un camino realmente importante, porque lo planificamos y lo diseñamos con los vecinos para que supusiera también una mejora. Porque en época de lluvia se les complicaba mucho la entrada y salida de sus casas o de sus propias fincas.

¿Cuál ha sido el mayor desafío técnico encontrado durante las excavaciones?

Realmente no hemos tenido ninguno. A lo largo de toda la tramitación del proyecto, entre el año 2012 y 2020, se han desarrollado más de 11 kilómetros de sondeos, que han permitido caracterizar perfectamente las formaciones geológicas que íbamos a encontrarnos durante la excavación. Desde el punto de vista más técnico, clasificamos los terrenos en función de sus características. Y tenemos terrenos y rocas de muy buena calidad, lo que nos ha permitido tener un gran avance en toda la ejecución subterránea.

¿Cómo se excavan los túneles?

A través del método de perforación y voladura, que viene de dos palabras inglesas: grill and blast; grill de perforar y blast de voladura. Y el método se fundamenta en perforar ordenadamente en el frente de excavación. Una vez perforado, cargamos el explosivo, posteriormente damos la voladura, realizamos ese desescombro de ese material y ejecutamos un sostenimiento, es decir, proyectar hormigón en toda la superficie que hemos excavado para posteriormente volver a repetir el ciclo. Recordemos que en los túneles se trabaja 24 horas, 7 días a la semana, más lo que colabora el terreno, es lo que nos permite que nuestra velocidad de avance sea mayor. En este caso, como nuestra roca era tan buena, pues hemos tenido una velocidad de avance muy grande.

¿Cómo se sostiene el techo de las cavidades para que no haya desprendimientos?

Pues eso se soluciona a través del sostenimiento, que se fundamenta en proyectar hormigón y después anclar mediante bulones, cuya longitud se determina en función de las características del macizo rocoso. Nos permite contener el movimiento de esos túneles.

¿El calor del sur de Gran Canaria afecta a la organización de los trabajos?

A partir de determinadas temperaturas hay que parar algunos trabajos, principalmente los que están en superficie. Para trabajar en el interior de la montaña tenemos una ventilación forzada. Además, no solo es la propia temperatura, sino el calor que desprenden los medios con los que estamos trabajando, con lo cual es necesario tener una muy buena ventilación, no solo para refrigerar, sino para mantener la calidad del aire.

¿Cómo se controla la seguridad en una infraestructura subterránea de esta envergadura?

Pues en este caso, con muchísimo personal. Hay distintos niveles de prevención, el primero a través de Red Eléctrica y el siguiente a través de los diferentes contratos. En la obra hay más de 30 personas trabajando en prevención que garantizan que todo se desarrolla sin ningún problema.

¿De qué manera se coordina un operativo de medio millar de trabajadores?

A través de diferentes mecanismos de control. Para la ejecución de la obra, el primer control lo tenemos vinculado a Red Eléctrica y el Consejo Insular de Aguas. Por debajo tenemos un contrato que se denomina Ingeniería de la Propiedad, que coordina las diferentes empresas que trabajan en la obra. Y dentro de esos propios contratos hay otras direcciones de obra. Todo eso va alimentando en forma piramidal.

A junio de 2026, ¿cuál es el porcentaje de desarrollo de la obra completa?

En estos momentos podemos decir que está por encima del 60% de ejecución.

¿Se está cumpliendo con todos los plazos previstos?

Sí, la obra va avanzando conforme a la previsión. Durante este año tendremos agua en el embalse de Soria y la puesta en marcha en el año 2028.

¿Cuál ha sido la financiación total?

El presupuesto se va manteniendo conforme a las previsiones iniciales. Recordemos además que esto se retribuye con una orden ministerial, que está publicada en el Boletín Oficial del Estado, cuyo importe es de 592 millones de euros.

¿Cuáles serán las últimas piezas de la obra?

Lo último es equipar la casa de máquinas para empezar a girar las turbinas mediante pruebas de funcionamiento.

La desaladora, hasta que no esté la red completamente integrada por renovables, ¿funcionará con combustible fósil?

La desaladora va a funcionar con el mix energético que tengamos en cada momento. Cuando tengamos la central en marcha vamos a estar en una cobertura renovable en la isla de más del 51%. Con lo cual, más de la mitad de energía que consume la planta desaladora va a ser de origen renovable. Además, la planta desaladora se complementa con una pequeña instalación solar fotovoltaica.

¿El mayor gasto energético de la obra es la desalación o el bombeo?

Podemos decir que el consumo energético de la planta desaladora es un poquito mayor: un 60% la desalación y un 40% el bombeo.

¿En qué fecha del año 2028 podría entrar en funcionamiento Salto de Chira?

Durante el año 2028 estaremos con las pruebas de funcionamiento y su puesta en marcha. Estamos en una obra compleja, con lo cual, de momento toca ser prudentes y seguir trabajando mucho.

¿Qué será visible para los ciudadanos y qué permanecerá oculto bajo tierra?

Pues lo más visible para los ciudadanos, que va a cambiar el paisaje por completo, es tener los embalses de Chira y Soria llenos todo el año. Subir en agosto al embalse de Chira y verlo lleno creo que va a ser una imagen realmente espectacular para nosotros, que tenemos esa cultura del agua, de ir a visitar nuestras presas cuando llueve. Pues poder verlas así todo el año es lo más importante. Además, hay otro aspecto que sí que me gustaría significar también. En la época de redacción del proyecto había una demanda importante de los vecinos del barranco de Arguineguín, que era poder desplazarse de forma segura y cómoda a lo largo del barranco. Para eso el proyecto incorpora una senda peatonal que permite separar el uso normal del tráfico del que realizan los vecinos andando.

¿Qué carreteras se mantendrán?

Hay tres carreteras que se mantienen. El acceso principal a lo largo del barranco entre la Filipina y el Caidero, un acceso que será de uso compartido para vecinos y para la propia instalación. El acceso secundario, que es a través de la presa de Soria y será exclusivo para la propiedad central. Y el tercero es el acceso al Pozo de Compuertas de Chira, que es un acceso compartido también con los vecinos.

¿Entiende las críticas que ha suscitado el proyecto casi desde su inicio?

Pues realmente no. Yo creo que es un proyecto que tendría que haberse empezado y resuelto prácticamente sin críticas. Recordemos que en un 92% se ejecuta de forma subterránea y aprovecha dos embalses existentes. Además, incorpora una restauración integral del barranco de Arguineguín en toda su longitud. Y va a tener dos grandes beneficios: agua para nuestro sector primario y para la reforestación, que también nos va a permitir avanzar en la transición energética. Yo creo tenía que haberse entendido como un proyecto de isla para mejorar nuestra vida.

¿A qué achaca estas críticas?

Desde el Cabildo hemos intentado comunicar siempre muchos proyectos, hemos intentado divulgarlos bastante. Yo creo que las críticas que tuvimos, a lo mejor, fue por sectores a los que no fuimos capaces de llegar, pero realmente el proyecto sí que se ha divulgado bastante.

¿Cómo ha sido la reacción de los vecinos desde el inicio de la obra hasta ahora?

Pues muy buena. La verdad es que con los vecinos siempre hemos mantenido muy buena relación, tanto desde Red Eléctrica como desde el Cabildo. Antes de empezar, yo estuve explicando el proyecto en diferentes núcleos de población, con el equipo de Presidencia. Ahora mantenemos reuniones periódicas con las asociaciones de vecinos para atender sus necesidades y tratar de mejorarlas, para que también perciban que el proyecto que va a mejorar mucho sus vidas. Esto no quita que es una obra en ejecución que genera sus pequeñas molestias, como nos ha ocurrido en diferentes puntos de la isla con otras obras, pero estamos permanentemente con ellos para intentar que esos daños sean los menos posibles. De hecho, tenemos incorporado al proyecto la figura de la gestora vecinal que nos ayuda muchísimo en esa relación diaria con los vecinos.

¿Cuándo se incorporó?

Cuando arrancamos la obra vimos esa necesidad, que era una oportunidad y se valoró positivamente.

¿Cuáles han sido las quejas más habituales de los vecinos?

Básicamente, el tráfico de vehículos por la carretera y los ruidos derivados de las primeras excavaciones.

¿Cuál es su relación con Sergio del Cerro, director de proyectos de bombeos de Red Eléctrica?

Mi relación con Sergio comienza en la universidad cuando estudiamos Caminos, Canales y Puertos. Con lo cual, ya era amigo personal antes de empezar la ejecución de la obra. Luego la vida profesional de cada uno nos llevó a diferentes puntos y hemos vuelto a coincidir en este proyecto. La verdad que estamos disfrutando mucho de la obra, con las complejidades que tiene. Es una persona que facilita mucho la ejecución diaria.

Aunque Salto de Chira supone una obra importante para aumentar la penetración de renovables, esta aún se queda al 50% y ya el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado en reiteradas ocasiones que será necesaria hacer más trabajos similares.

Sí. Salta de Chira incorpora 200 megavatios, con lo que vamos a poder alcanzar más del 51% de cobertura renovable. Tenemos previsto ampliar la obra a la presa de Las Niñas, con otros 200 megavatios. Ya estaba previsto dentro del pliego de la concesión cuando licitamos en el año 2010 y lo estamos desarrollando.

¿La anulación del Plan Insular de Ordenación por la justicia no influye en este proyecto?

Hay un decreto específico que suspendía parte del Planeamiento para poder ejecutar tanto Salto de Chira como su ampliación a Las Niñas, es decir, tienen una cobertura anterior al PIO.