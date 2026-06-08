El bochinche de Gran Canaria que ofrece vino de coche propia y cocina canaria: una parada obligatoria en la isla para disfrutar de las recetas tradicionales

Hay establecimientos que mantiene vivas las tradicionales de Canarias y buscan conservar las elaboraciones clásicas siguiendo las recetas tradicionales. En Gran Canaria, uno de esos rincones se encuentra en la Vega de San mateo y se llama Bochinche Bodega La Montaña, un establecimiento familiar que destaca por su cocina canaria tradicional y su vino de cosecha propia.

Un bochinche tradicional

Uno de los aspectos que más llama la atención del local es la esencia tradicional que mantiene pese al paso de los años. Además, uno de los principales protagonistas es el vino de cosecha propia, elaborado por la propia familia y que se puede disfrutar junto a platos de cocina canaria tradicional.

Además, el bochinche abre solo durante unos meses al año y en breve cerrará sus puertas hasta enero de 2027, una fechas que s ve marcada por la cosecha.

Cocina canaria y vino de cosecha propia

Un aspecto a destacar es que ofrecen el “abrebocas”, un aperitivo para ir abriendo el apetito compuesto por mojo de almendras, pan recién horneado y aceitunas. En su carta, ofreces diferentes especialidades de la casa entre las que destacan las papas arrugadas al vino blanco, el gofio escaldado, los caracoles, garbanzas o costillas al horno con miel y mostaza, ofreciendo la posibilidad de elegir entre media ración o entera.

Los postres también formas parte de la experiencia gastronómica, con propuestas elaboradas artesanalmente, como el quesillo, que ponen el broche final a una experiencia gastronómica tradicional.

Además, este tipo de establecimiento se caracteriza por ofrecer una gran relación calidad-precio que lo convierte en una parada obligatoria en la isla de Gran Canaria.

Horario y ubicación

Bochinche Bodega La Montaña se encuentra en La Solana, en Vega de San Mateo. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado tanto de su vino de cosecha propia y sus platos de la gastronomía canaria.

El establecimiento abre únicamente de viernes a domingo para ofrecer servicio de almuerzo 13:00 a 17:00 horas. El resto de días permanece cerrado por descanso del personal.