El Cabildo refuerza los recursos para personas con TEA en el centro San Juan de Dios de El Lasso

El Cabildo de Gran Canaria ha reforzado los recursos destinados a la atención de personas con discapacidad intelectual en la Ciudad de San Juan de Dios de El Lasso mediante una actuación que amplía la capacidad del centro y mejora los espacios destinados a programas especializados de carácter diurno.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, visitó este lunes las instalaciones acompañado por la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, así como por el director gerente de San Juan de Dios, Lorenzo Esma; el Hermano Superior de la institución, José Cárdenas, y la directora socioeducativa, Sabina Ramírez.

La actuación se enmarca en la colaboración que mantienen ambas instituciones desde hace más de dos décadas y busca adaptar la atención a las nuevas necesidades de las personas usuarias y sus familias, especialmente en ámbitos como la discapacidad intelectual y la salud mental.

Nueva para personas con TEA

Uno de los principales avances incorporados al centro es la puesta en marcha de una aula especializada para personas con trastorno del espectro autista (TEA). El espacio ha sido diseñado para ofrecer una atención adaptada a las necesidades específicas de este colectivo y cuenta con diferentes áreas destinadas al aprendizaje, la autonomía personal y el bienestar.

La instalación dispone de zonas de trabajo individual y grupal, espacios para actividades autónomas, un pequeño huerto, piscina de bolas, área de relajación y una zona audiovisual equipada con proyector. Además, todos los espacios están señalizados mediante pictogramas para facilitar la orientación, la comprensión y la comunicación de las personas usuarias.

Durante la visita, Morales destacó "la colaboración sostenida entre las instituciones públicas y entidades con una trayectoria tan arraigada en nuestra isla para seguir construyendo una sociedad más inclusiva. Gran Canaria ha avanzado mucho en la atención a las personas en situación de dependencia y queremos continuar reforzando una red de cuidados que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas

Más plazas y mejores instalaciones

Por su parte, la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, señaló que “la ampliación y modernización de estos recursos responde a una necesidad real de las familias y supone un paso más para garantizar una atención especializada, cercana y adaptada a cada persona. Nuestro objetivo es seguir generando oportunidades, autonomía y bienestar para quienes más apoyo necesitan”.

El director gerente de San Juan de Dios, Lorenzo Esma, agradeció el respaldo institucional recibido durante estas décadas y afirmó que “la fortaleza de este proyecto reside en los profesionales, las familias, los usuarios y las instituciones que han creído en un modelo de atención basado en la dignidad, la hospitalidad y el acompañamiento”. “Seguiremos trabajando para innovar y responder a los nuevos retos sociales desde una atención cada vez más personalizada y humana”, aseguró.

Actualmente, la Ciudad de San Juan de Dios dispone de 200 plazas sociosanitarias en sus instalaciones de El Lasso. Estas se distribuyen entre recursos residenciales y de atención diurna dirigidos a personas con discapacidad intelectual, además de una pequeña residencia especializada en salud mental.

Más de veinte años de colaboración

La relación entre la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) se remonta a 2002. Fue entonces cuando comenzó la atención a personas con discapacidad intelectual procedentes de centros ubicados en la Península, favoreciendo su retorno a Gran Canaria y la proximidad con sus familias.

Desde entonces, la cooperación institucional se ha consolidado mediante diferentes convenios que han permitido ampliar la oferta asistencial en áreas vinculadas a la discapacidad y la salud mental. La reciente actuación se suma a esa línea de trabajo y ha permitido mejorar los espacios destinados al servicio de estancia diurna, además de incrementar el número de plazas disponibles.

Con más de medio siglo de presencia en la Isla, la Ciudad de San Juan de Dios de El Lasso se ha consolidado como uno de los principales referentes sociosanitarios de Gran Canaria, prestando servicios educativos, sociales y asistenciales a personas con necesidades de apoyo y a sus familias.

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La ampliación presentada este lunes refuerza una red de recursos que busca garantizar una atención especializada, accesible y cercana, en un contexto marcado por el incremento de la demanda de servicios vinculados a la discapacidad y la dependencia.