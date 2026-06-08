Un caleidoscopista llamado Alberto Manrique

Iniciamos el presente artículo con el que deseamos conmemorar el primer centenario del nacimiento del artista plástico Alberto Manrique de Lara Díaz, explicando que la palabra que antecede a su nombre en el título no consta en el diccionario de la Real Academia de La Lengua, pero que la hemos formado partiendo de otra que sí cuenta con todas las bendiciones de nuestros insignes académicos. Nos referimos a caleidoscopio, definido como un instrumento óptico en forma de tubo que contiene espejos en su interior y pequeños objetos de colores en uno de sus extremos.

Al girarlo, los espejos multiplican estas piezas en multitud de imágenes simétricas y cambiantes. La palabra proviene del griego clásico y refleja exactamente su función: A) Kalós, bello. B) Eidos, forma e imagen. C) Skopeo, observar o mirar. En conjunto significa literalmente observar imágenes bellas. Esto último es lo que, sin duda alguna, hacemos cuando observamos embelesados la ingente obra del acuarelista grancanario.

Nuestro biografiado nació en 1926, en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad abierta al mundo a través de su casi recién estrenado Puerto de La Luz, en la Bahía de Las Isletas. La urbe por entonces se dividía en tres grandes espacios: Vegueta, ennoblecida por sus casas señoriales y centros de poder civil, militar y eclesiástico; Triana de trepidante vida burguesa y mercantil; y el distrito Puerto, formado por los barrios de Guanarteme, La Isleta, Los Arenales y Ciudad Jardín, todo esto desarrollado en el Istmo que unía La Gran Canaria con su hermana menor, Las Isletas. Allí dos hermosas y amplias playas de arenas rubicundas paraban el continuo oleaje del Sonoro Atlántico: Las Canteras (Antes también llamada Playa del Arrecife o los Arrecifes) y las Alcaravaneras.

Varios barrios periféricos formaban lo que se llamaban popularmente Los Riscos, entre ellos San José, San Nicolás, San Juan y San Antonio.

Para un niño o mozalbete de los años veinte, treinta y cuarenta la división física de la capital lo era también económica y por lo tanto social y cultural. Cada espacio urbanístico llegó a contar con notables diferencias en el habla, pudiéndose identificar a los lugareños según su forma peculiar de modular el idioma. Alberto Manrique pertenecía a una saga familiar de gran notoriedad por lo que su educación fue exquisita. Unos padres volcados en ella, le hizo partícipe de muchos eventos culturales a los que gran parte de los laspalmeños/as no tenían acceso. Los familiares y las amistades más cercanas representaban lo más ilustrado de aquella sociedad insular y, el joven Alberto muy pronto se convirtió en una especie de esponja capaz de absorber todos esos conocimientos que la vida, gratuitamente, le ofrecía. Después de estudiar los obligatorios años de primaria, obtiene el ingreso para sacar adelante los diferentes cursos que conforman el Bachillerato. El alumno inteligente por demás y ávido de conocimientos se aplica sobremanera para obtener las mejores calificaciones, más es en el dibujo, donde los sobresalientes se van a acumular, junio tras junio. Este nunca supuso una obligación, pues con deleite lo trabajaba tanto en su faceta artística como lineal. Terminados sus estudios secundarios comienzan los de aparejador, profesión que más tarde desarrollará por espacio de varios lustros hasta llegar a 1975. Antes de esta fecha -y nos atreveríamos a decir desde siempre-, latía en su alma inmortal las ansias de plasmar la creación divina y humana - la naturaleza más pura y la transformada por el hombre- en cartones de diferente tamaño, donde la acuarela les daba nueva imagen.

La acuarela

Mucho se ha dicho y bien sobre las magistrales obras de los diferentes acuarelistas canarios, afirmándose que fueron algunos miembros de las colonias inglesas establecidas en las dos islas capitalinas, las que acercaron tal arte a la población autóctona. Bien sea esto del todo cierto o no, sí debemos reconocer que la acuarela tiene un lugar predominante en las artes plásticas de Canarias.

Llegados a este punto, debo recordar como conocí la obra de Manrique de Lara Díaz. Varios amigos y parientes poseían en sus casas, desde mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, algunas obras del artista. Concretamente mi prima hermana Ana Rosa Fleitas Padron, catedrática de Historia en las Enseñanzas Medias, colgó en las paredes de su hogar teldense dos magníficas creaciones albertinianas. A principios de los setenta y durante los días previos a las fiestas patronales de San Juan Bautista, se llevó a cabo una magna exposición en la que Alberto Manrique había captado numerosas vistas urbanas y rurales del conventual barrio de San Francisco de Telde. Y allí con tan solo 17 años me planté, con la quimérica idea de adquirir un cuadro con la seguridad que daba las 25.000 pesetas que llevaba en uno de mis bolsillos, fruto de haber dado clases particulares varios veranos en la playa de Las Salinetas.

Puse mi mirada sobre una imagen que representaba exactamente la esquina de la huerta del convento, en donde se unía la calle Ines Chimida con la de San Francisco, en donde se podía adivinar la inhiesta figura de un ciprés. Los tapiales desconchados y el empedrado de aquellas serpenteantes rúas me transportaron a una vida futura, de la que llevo disfrutando casi cincuenta años.

Pero lo realmente importante no fue el haber conseguido la compra de dicha obra, sino cómo se alinearon los astros para poder llevarla a cabo. Se acerca el acuarelista y coloca su mano sobre mi hombro derecho, y con el cariño de un maestro de la vida me hace la siguiente pregunta: « ¿Te gusta?». A la que contesté con cierta timidez y un tono de voz bajo, casi inaudible «¡Sí, me encanta!». «Es una obra maestra, ¡qué pena que su precio de cincuenta mil pesetas no sea asumible por mí….!», respondí.

«¿Por cuánto me lo comprarías?», preguntó él, a lo que yo, sin pensármelo dos veces le contesté: «¡Don Alberto, por las 25.000 pesetas que ahora tengo en mi bolsillo!» , e hice el gesto de extraer dicha cantidad. El acuarelista tomó el dinero y apartó 5.000 pesetas diciéndome: «Acabas de hacer un magnifico negocio porque ya es tuya y todavía te han sobrado 20.000 pesetas». Ese gesto de extrema generosidad me dio a conocer a todo un caballero de las artes, que a lo largo del tiempo tuve ocasión de tratar como lo he hecho con esa gran señora de la investigación histórica que es Yeya, su querida esposa María Dolores Millares Sall.

Nuestro artista fallece el 28 de marzo de 2018 después de una longeva y productiva vida de 91 años. El pasado viernes 29 de mayo en el colegio de La Garita, hoy Alberto Manrique, en un acto académico y familiar en donde se implicó toda la comunidad educativa, rindieron un homenaje al último arquero. Fue todo un honor participar junto a los familiares de Alberto Manrique en la celebración de sus primeros 100 años, pues …. ¡Vive Dios, que su vida y obra no han terminado de escribir bellísimos e interesantes capítulos para la historia de la humanidad!.