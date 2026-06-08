La comunidad de El Goro, el mayor proyecto energético de Canarias, pendiente de una prórroga de fondos europeos

La comunidad energética industrial de El Goro, en Telde, se ha convertido en uno de los principales ejemplos de los proyectos que podrían verse afectados por los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation. El Gobierno de Canarias ha reclamado una ampliación de los tiempos previstos para culminar estas actuaciones y evitar que iniciativas estratégicas para la transición energética del Archipiélago queden comprometidas.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, visitaron este lunes las instalaciones de la comunidad energética SEVI-GoroEco, considerada la mayor de Canarias y financiada con más de 30 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Durante la visita, Zapata defendió la necesidad de extender los plazos de ejecución y justificación de las ayudas vinculadas a la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas hasta el próximo 31 de diciembre. Según explicó, las particularidades del territorio insular dificultan el cumplimiento de los calendarios inicialmente previstos.

Realidad insular

El consejero señaló que el Archipiélago ya ha cumplido con los objetivos de concesión de ayudas. La Dirección General de Energía ha aprobado 1.257 expedientes, equivalentes a 173 megavatios de potencia renovable y más de 246 millones de euros en subvenciones.

Sin embargo, sostuvo que muchos de los beneficiarios necesitan más tiempo para completar las instalaciones y poner en funcionamiento los proyectos. "Canarias ha cumplido su parte, pero necesitamos que se permita ampliar los plazos de ejecución y justificación", afirmó.

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Canarias explicó que la petición se está trasladando a los ministerios competentes dentro del margen que permiten las normas europeas. Pestana recordó además que el Gobierno de España también ha solicitado a la Comisión Europea una ampliación general de los plazos de los fondos Next Generation.

Clave para la transición energética

La comunidad energética SEVI-GoroEco constituye una de las actuaciones más relevantes actualmente en marcha en Canarias dentro del ámbito de las energías renovables. El proyecto busca impulsar el autoconsumo compartido, mejorar la eficiencia energética y favorecer la descarbonización de la actividad industrial.

La iniciativa contempla dos grandes instalaciones. La primera incorpora una planta fotovoltaica de 4,9 megavatios junto a un sistema de almacenamiento energético de 16,6 megavatios hora. La segunda prevé una potencia de 16,5 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 19,25 megavatios hora.

Según detalló el Ejecutivo autonómico, la primera fase podrá justificarse durante el próximo mes de julio. No obstante, para completar la segunda instalación resulta imprescindible disponer de una ampliación de los plazos actualmente vigentes.

Durante el recorrido por el parque empresarial, los responsables institucionales comprobaron el avance de unas obras que movilizan actualmente a más de 200 trabajadores y que persiguen convertir este espacio industrial en un referente de generación renovable distribuida.

Símbolo de los retos energéticos

El Gobierno de Canarias considera que El Goro refleja el impacto que los fondos europeos están teniendo en la transformación energética de las Islas. Zapata destacó que proyectos de esta magnitud permiten avanzar hacia un modelo más sostenible, reducir la dependencia energética exterior y mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Al mismo tiempo, insistió en que la fragmentación territorial, las dificultades logísticas y la complejidad administrativa propias del Archipiélago justifican una mayor flexibilidad temporal para ejecutar las inversiones.

La reclamación de una prórroga no afecta únicamente a El Goro. El Ejecutivo autonómico sostiene que existen numerosos proyectos vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas que podrían beneficiarse de una ampliación de los plazos para culminar las actuaciones previstas y garantizar el aprovechamiento íntegro de los fondos europeos destinados a la transición energética canaria.