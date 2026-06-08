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Danny Romero, Vius y De la Rose protagonizan el Gáldar Urban Fest

La programación de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar amplía su oferta musical con este nuevo evento urbano

Danny Romero, Vius y De la Rose, cartel del primer festival que se celebra enmarcado en la programación de las Fiestas de Santiago.

Danny Romero, Vius y De la Rose, cartel del primer festival que se celebra enmarcado en la programación de las Fiestas de Santiago. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar incorpora este verano un nuevo formato musical a sus Fiestas Mayores de Santiago con la celebración del Gáldar Urban Fest, que se estrenará el próximo sábado 11 de julio. El festival tendrá lugar en el Recinto Cultural de La Quinta a partir de las 22:00 horas y se integra en la programación de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar.

Primer festival urbano dentro de la programación de Santiago

La iniciativa reúne un cartel centrado en sonidos urbanos, electrónica y fusión latina, con la participación de Danny Romero, el dúo argentino Vius y la compositora puertorriqueña De la Rose.

Danny Romero, Vius y De la Rose, en el escenario de La Quinta

El grancanario Danny Romero participará en el festival como DJ y productor, con un repertorio vinculado a la música de baile latina. El cartel incluye también al dúo argentino Vius, formado por los hermanos Ojeda, que combina reguetón, electrónica y urbano. El grupo saltó a la popularidad con el tema Enamorarse para qué, que acumula más de 35 millones de reproducciones en Spotify.

Completa la noche De la Rose, autora puertorriqueña asociada a canciones como ¿Qué vas a hacer hoy? y a su colaboración con Quevedo en Amaneció. La artista presentará un directo vinculado al trap latino y el reguetón.

Entradas y precios

Las entradas están disponibles en entradas.galdar.es con un precio de 18,75 euros para residentes en Gáldar y 25 euros para no residentes, según la organización.

Noticias relacionadas y más

Otra cita musical en las fiestas: Camela el 26 de julio

El calendario musical de las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar incluirá además el concierto de Camela, previsto para el domingo 26 de julio a las 21:00 horas, también en el Recinto Cultural de La Quinta. Las entradas para esta actuación se venden igualmente en entradas.galdar.es, con un precio de 15 euros para residentes y 20 euros para no residentes.

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