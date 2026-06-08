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La Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria celebra 25 años de su actual sede con la visita del consejero Poli Suárez

El consejero de Educación destaca el papel del centro como motor de empleo y desarrollo profesional en sectores clave del Archipiélago

Poli Suárez y la directora de la Escuela, Marta Delgado, durante la visita.

Poli Suárez y la directora de la Escuela, Marta Delgado, durante la visita. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, visita la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria (EASDGC) con motivo del 25.º aniversario de la actual sede del centro, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante la jornada, recorre espacios docentes y talleres especializados y conoce el trabajo del alumnado y del profesorado.

En el encuentro también participa el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro. Junto a la directora del centro, Marta Delgado, Suárez visita aulas y dependencias de la escuela y escucha las necesidades que plantea la comunidad educativa.

El diseño, la comunicación audiovisual o la moda demandan perfiles altamente cualificados

Poli Suárez

— Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias

Durante la visita, Suárez afirma que la EASDGC “es un ejemplo de cómo la educación pública puede convertirse en una puerta de entrada al empleo y al desarrollo profesional” en sectores con más peso económico en las Islas. En ese marco, alude al “crecimiento de la industria cinematográfica” en los últimos años.

El consejero añade que “el diseño, la comunicación audiovisual o la moda demandan perfiles altamente cualificados” y subraya que el centro “lleva décadas formando a profesionales que hoy desarrollan su carrera dentro y fuera de Canarias”.

Más de medio siglo de trayectoria

La sede actual lleva 25 años de trayectoria, pero la historia de la escuela se remonta a “más de cincuenta años”, según expresa el propio centro. En ese recorrido, la EASDGC consolida su papel como institución para formar perfiles ligados a la economía del conocimiento y a las industrias culturales y creativas del Archipiélago.

En la actualidad, la escuela suma cerca de 900 estudiantes y una plantilla de 147 docentes, cifras que reflejan el peso del centro en el sistema educativo canario y la demanda de estas enseñanzas.

Noticias relacionadas y más

La institución ofrece itinerarios vinculados al ámbito artístico y del diseño: Bachillerato de Artes, Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en Gráfico, Interiores y Moda, y ciclos de Artes Plásticas y Diseño en áreas como comunicación gráfica y audiovisual, cerámica artística, escultura, diseño de interiores o artes aplicadas a la indumentaria.

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